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"Olayda ikamette yaşayan bir kişi hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanmış, Kartal Eğitim Araştırma Yanık Merkezi'nde tedavi altına alınmıştır. Doğal gaz ekipleri gerekli tedbirleri almış olup olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır."

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, Çekmeköy 'deki bir binanın giriş katında doğal gaz patlaması meydana geldiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Patlama sonucu, burada yaşayan yabancı uyruklu M.G. yaralanırken, binada yangın çıktı.

Şahinbey Caddesi Denizciler Sokak'ta bulunan binanın giriş katında patlama oldu.

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