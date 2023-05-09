İSTANBUL- Geçtiğimiz günlerde halkla buluşmasını Erzurm'da yapan İstanbul Belediye Başkanı ve Millet İttifakı Cumhur Başkan Yardımcısı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun bir grup tarafından taşlanması üzerine ünlülerden tepki geldi.
HABER: ERCAN AYDIN
İSTANBUL- Geçtiğimiz günlerde halkla buluşmasını Erzurm'da yapan İstanbul Belediye Başkanı ve Millet İttifakı Cumhur Başkan Yardımcısı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun bir grup tarafından taşlanması üzerine ünlülerden tepki geldi.
HABER: ERCAN AYDIN
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