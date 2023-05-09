İSTANBUL- Geçtiğimiz günlerde halkla buluşmasını Erzurm'da yapan İstanbul Belediye Başkanı ve Millet İttifakı Cumhur Başkan Yardımcısı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun bir grup tarafından taşlanması üzerine ünlülerden tepki geldi. 

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç Boşandı Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç Boşandı

HABER: ERCAN AYDIN 