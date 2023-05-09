Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç Boşandı

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç Boşandı

İSTANBUL- Geçtiğimiz günlerde halkla buluşmasını Erzurm'da yapan İstanbul Belediye Başkanı ve Millet İttifakı Cumhur Başkan Yardımcısı Adayı Ekrem İmamoğlu 'nun bir grup tarafından taşlanması üzerine ünlülerden tepki geldi.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.