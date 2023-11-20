Çok önemli bir maça çıkacaklarının altını çizen Cenk, "Grubun son maçı, o yüzden önem taşıyor. Buraya lider geldik, lider ayrılmak istiyoruz. Bir puan yeterli olmasına rağmen kesinlikle bunu düşünmüyoruz. Kazanmak için geldik. Kazanıp EURO 2024'e grubun lideri olarak gitmek istiyoruz." diye konuştu.

Cenk, son maçlarda sol bekte görev alması hakkında gelen bir soruya ise şu yanıtı verdi:

"Çok uzak olduğum bir pozisyon değil, futbola başladığım günden bu yana müsabaka fark etmeksizin bana her zaman görev verilen pozisyonda en iyisini yapmaya çalışan bir oyuncuyum. Bu nedenle takımımda da ara sıra sol bekte görev yapıyorum, burada da. Mevkimi yadırgadığım herhangi bir durum yok. Takıma yardım etmek için elimden geleni yapıyorum. Keyif aldığım bir mevki diyebilirim."