Haber: Damla Oya Erman

Yapay zeka destekli yastıklardan horlamayı azaltabilen aynalara, şeffaf televizyonlardan gözleri takip eden otomobil aynalarına kadar birçok ilginç ürün sergilendi.

CES, yılın en büyük tüketici teknolojisi etkinliği olarak biliniyor ve her yıl sektör liderlerini bir araya getirerek geleceğin teknolojik eğilimlerine yön veriyor.

İşte bu yılın fuarda öne çıkan bazı önemli ürünler:

Loona: ChatGPT AI teknolojili tüketici robotu

Loona, 380 dolarlık fiyatıyla dikkat çeken köpek benzeri bir tüketici robotu oldu. Bu robot, dünyada ilk kez ChatGPT teknolojisini entegre edilmiş olarak sunuyor. Kullanıcılar, Loona ile oyunlar oynayabilir, komutlar verebilir ve hatta onu taşınabilir bir ev monitörü olarak kullanabilirler.

AI görev robotları

AI, birçok cihaza ve araca entegre edildi. Samsung'un yeni AI destekli paspasları ve süpürgeleri gibi ev aletleri, günlük yaşamı daha akıllı hale getiriyor. Baracoda'nın zihinsel sağlık aynası, kullanıcının ruh halini belirleyerek günlük olumlamalar sunuyor. Holobox ise hologram teknolojisiyle dünyanın farklı bölgelerindeki insanlarla iletişim kurma imkanı tanıyor.

Şeffaf TV'ler

Samsung ve LG, şeffaf TV teknolojileriyle dikkat çekti. Dünyanın ilk şeffaf MicroLED ekranını tanıtan Samsung, göz alıcı bir teknolojik inovasyon sunuyor. LG'nin şeffaf OLED Signature T modeli ise 77 inçlik bir şeffaf ekrana sahip.

Sağlık cihazları ve akıllı giyilebilir teknoloji

Sağlık, güzellik ve giyilebilir teknoloji alanında da birçok yenilik görüldü. Withing'in BeamO cihazı, cepte taşınabilen bir sağlık kontrol cihazı olarak öne çıkıyor. EssilorLuxottica'nın Nuance Audio güneş gözlükleri, işitme engellilere yönelik bir çözüm sunuyor.

Otomobil yenilikleri

Otomobil şirketleri de CES'te önemli duyurular yaptı. Volkswagen, ChatGPT'yi araçlarında kullanacaklarını açıklarken, Mercedes Benz ses deneyimini üretilmiş AI kullanarak geliştireceğini duyurdu. Honda ise ince pil teknolojisiyle çalışan yeni elektrikli araçlarını tanıttı.

CES 2024 Fuarı, teknoloji dünyasının geleceğine dair heyecan verici bir bakış sunarken, şirketlerin birbirleriyle rekabet ettiği ve geleceğin teknolojik liderlerini belirlediği bir platform olarak öne çıktı.