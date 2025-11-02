Eskiyi bırakmak ve yeniye adım atmak için birey cesur olmalıdır. Kendi gerçekliği ile yüzleşmeli ve kendisi olmalıdır. Doğal bir şekilde insanlarla iletişime geçmelidir. Cesareti deneyimlemek için korkunun ötesine geçip onu aşmak gerekir. Cesaret esneklik de sağlar ama meydan okumayı beraberinde getirir. İnsan hayatı ile ilgili tüm sorumluluğu yerine getirmelidir. Korkuların kaybolması için cesur olmak gerekir.

Birey tekamül etmek için kendini tehlikeye atarsa, korkmazsa kaybetmez ve aksine güçlenir. Başarılı olur; o zaman tehlike başarıyı tetikler ve bireyin başarılı olmasını sağlar. Risk ve tehlike bireye canlılık ve coşku verir.

Tekamül için tehlikeye meydan okumak, korkularla yüzleşip onun ötesine geçmek gerekir. İşte o zaman hayat dolu dolu yaşanır. Cesur olmak, risk almak ve tehlikelerin üzerine gitmek demektir. İşte o zaman korkusuzluk devreye girer. Cesur olmak için tehlike geldiğinde korkmamak gerekir.

"Cesur Olma Sanatı" Değişim Programı ile gerçekten cesur olmayı öğreneceksiniz. Her çalışma kırk beş dakika sürüyor. Her çalışmada farkındalığı yükselterek nasıl cesur olmanız ile ilgili derin, kapsamlı teorik bilgilendirmeler ve pratik uygulamalar yapılıyor.

Değişim Programı, beden hareketleri nefeslerle birlikte dinamik uygulandığında duygu ve düşünceler yatışıyor. Bu da anda ve şimdi kalmayı kolaylaştırıyor. Böylece enerji yükselerek farkındalık artıyor.

Varoluş bir oyundur ve varoluşun anlamı oyun oynamaktır. Tehlikeler bu oyunu canlandırır; dolayısıyla birey de canlanır. Cesaret heyecanı coşkuyla yaşamayı sağlar. Çünkü tehlike ve cesaret bu oyunun parçalarıdır.

Her gün uygulanan tekamül teknikleri sayesinde beklentiler bırakılır ve varoluşla birlikte akılır. Korkusuzca ve özgürce sevgi gerçekleşir ve birey şimdide kalır. Artık gelecek ve geçmiş yoktur. Sadece şu anın gerçekliği vardır.

Hayatın her türlü olasılıklarına hazır olmak gerekir. Cesurca bunları kabul etmek gerekir. Olup biten herşey için şükretmek gerekir. İşte o zaman beklenti gerçekleşmeyecek ve birey herşeye hazır olacak.

Geçmişte kalan herşeyi bırakın ve yeniye adım atın. O zaman geleceği planlamayacaksınız ve korkulardan özgürleşip cesur olacaksınız.

Mutlu değişimler....