Yaşadığımız her şeyde Atatürk var…

Hayatımızın her alanında…

Ve özgürlüğümüzün en can damarı Atatürk…

Atatürk sadece çok iyi bir asker, bir başöğretmen, bir devrimci değildir.

Dünya tarihinde “kültür antropoloğu” sıfatı verilebilen tek lider Mustafa Kemal’dir.

Hayata dair her ne varsa hepsine birden sahip bilgisi olabilen dünyadaki tek lider Atatürk’tür.

Atatürk’ün doğaya olan sevgisini iyi bilen yabancı bir profesörün teklifi sonucu adı konan bir çiçek vardır; “Atatürk Çiçeği”

Atatürk Çiçeği ismi nereden gelir?

1933 yılında Wenderbit Üniversitesi Profesörlerinden Kirk Landin uzun uğraşları sonucunda yetiştirdiği kımızı yapraklı bitkiye isim ararken, Atatürk ile tanışmış olan bir başka Profesör Atatürk’ün doğaya olan ilgisine ve bilgisine hayranlığından dolayı bu bitkiye “Atatürk Çiçeği” isminin verilmesini teklif etmiştir. Gerekli yerlere yapılan önerilerden sonra çiçeğin ismi Atatürk Çiçeği olarak kabul edilmiştir. Dünyada birçok ülkede özellikle yılbaşlarında ve özel günlerde insanların hediye olarak aldığı sıkça tercih edilen bir bitkidir.

Atatürk Çiçeği (Euphorbia Pulcherrima)

İngilizce adı: Poinsettia

Ana Vatanı: Meksika ve Orta Amerika









Bu çiçek 19 yy. Meksika’dan ABD’ ye götürülmüştür.

Adı, Türkiye'de yetiştirilmesi ve tanınmasına ön ayak olan Mustafa Kemal Atatürk'ten gelir. Ancak çiçeğe ismi Atatürk vermemiştir. Yetiştirilmesi sırasında görev alan bitki bilimcilerden gelen öneri üzerine bu isim takılmıştır. Bu çiçeğin dışında dünyada devlet adamı ismi taşıyan herhangi bir bitki yoktur. Atatürk Çiçeğinin çeşitleri yoktur ama rengi koyu kırmızıdan pembeye doğru değişebilen çeşitleri vardır.

Olayla ilgili Gazete haberi şöyledir:

"Atatürk çiçeği" adı bir süs bitkisi olarak Türkiye'de tanınması ve yetiştirilmesine önayak olan Mustafa Kemal Atatürk'ten gelir. Yetiştirilmesi sırasında görev alan bitki bilimcilerden gelen öneri üzerine bitkiye bu isim takıldı. 8 Temmuz 1935 tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nin birinci sayfasındaki tek sütunluk "Atatürk Çiçeği" üst ve "Amerika'da yeni sarı bir çiçeğe Büyük Önderimizin adı verildi" alt başlıklı, Şikago kaynaklı özel haberde "Geçenlerde Vanderbild Üniversitesi profesörlerinden Kırklend laboratuvarında muhtelif operasyonlar neticesinde sarışın renkte yeni bir çiçek elde etmeye muvaffak oldu. Profesör bu yeni çiçeğe isim ararken Kayseri'de Amerikan Koleji'ni ziyareti esnasında Atatürk'ü gören diğer bir profesör yeni elde edilen çiçeğe "Gazi Atatürk" adının verilmesini teklif etti. Bu teklif memnuniyetle kabul edildi ve tescil edilmek üzere bu isim nebatat dairesine gönderildi..." denilmektedir.

Bu öneri dünya nebatat dairesine iletilmiş ve Atatürk’ün yaptığı çalışmaların anlatıldığı toplantıda oy birliğiyle kabul edilmiştir.”

—Yani dünyadaki her ülkede bu çiçek Gazi ATATÜRK adıyla üretiliyor ve satılıyor.

Başka bir lider yok.

—Dünya tarihi bir sıfatı sadece Mustafa Kemal’e vermiştir.

Başka dünyada hiçbir liderin alamadığı bir sıfattır bu.

Mustafa Kemal her şeydir.

TÜRK ULUSU ’nu yeniden inşa etmiştir.

Ve insanlık adına çalışmış büyük bir liderdir…

Atatürk asrın lideridir.

Kaynaklar:

www.ataturkdevrimleri.com / —Kaynak: Araştırmacı Yazar Prof. Dr. İlknur Güntürkün Kalıpçı

Atatürk çiçeği - Vikipedi



"Atatürk çiçeği". Cumhuriyet Gazetesi. 8 Temmuz 1935. 31 Ağustos 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 13 Nisan 2022.