İzmir

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 2020'de Ildırı Mahallesi'nde, geçen sene de Ovacık mevkisinde çıkan yangınların ardından bölgenin yeniden yeşillendirilmesi için özel bir çalışma hazırladı.

Alanın temizlenmesinin ardından Ildırı'da 10 bin, Ovacık'ta ise 6 bin yöreye özgü sakız fidanı toprakla buluşturuldu. Her iki bölgede deniz kıyısında 63 hektar alan ağaçlandırıldı. Geçen sürede Ildırı'daki sakız fidanlarının boyu 1 metreye ulaştı, Ovacık'taki ağaçlar ise büyümeye devam ediyor.

İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, Çeşme ve çevresinin sakız ağacının ana yurdu olduğunu ancak yangın ve bilinçsiz kesimler nedeniyle yıllar içinde yok olmaya yüz tuttuğunu söyledi.

Sakız ağacının ekonomik açıdan çok değerli bir bitki olduğunu vurgulayan Derince, şöyle konuştu:

"Biz bu çalışmalarımızla ekonomik manada da ülkemize çok ciddi katkı sağlayacağımızı düşünüyoruz. Sakızlar ortalama 8 yıl içinde ürün vermeye başlıyor. Bu iklime ve toprak şartlarına göre değişiyor. Sakız fidanlarına adeta bir çocuk hassasiyetinde bakıyoruz. Her sene diplerini çapalıyoruz. Gerekli gıda takviyelerini veriyoruz. Gerekirse suluyoruz. En kısa sürede ürün almayı hedefliyoruz. Şu anda boyları yaklaşık bir metre civarında oldu. Müteşebbislerimiz de bu konuda çalışmalar yapıyor. Hedefimiz 10 sene içinde burada ekonomik manada sakız ormanı oluşturmak."

Derince, yanan alanlara sakız fidanlarının yanı sıra kızılçam, kara selvi, zakkum, keçi boynuzu gibi 70 bin fidanın da toprakla buluşturulduğunu ifade etti.

İzmir ve Manisa'da bu yıl 106 yangın çıktı

Yaz döneminde şimdiye kadar İzmir ve Manisa'da 106 orman yangını çıktığını dile getiren Derince, bunun büyük bölümünün insan kaynaklı olduğuna işaret etti.

Yanan alanların aynı yıl içinde ağaçlandırıldığını vurgulayan Derince, "Daha dumanlar tüterken arkadaşlarımız planlama çalışmalarına başlıyor. Bir metrekaresi bile boş bırakılmadan ağaçlandırılıyor. Burası turizm cenneti olan bir yer. Buna rağmen gördüğünüz gibi herhangi bir otel, ev, villa vesaire yapılmadan ağaçlandırılmış vaziyette." diye konuştu.

AA