Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Başkentin mavi beyazlı temsilcisi, play-off turunda Grupa Azoty Kedzierzyn-Kozle (Polonya) ile karşılaşacak.

Halkbank, bu sonuçla C Grubu'nu 4 galibiyet, 2 mağlubiyetle 2. sırada tamamladı ve adını play-off turuna yazdırdı.

Halkbank Erkek Voleybol Takımı ise CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki 6. ve son maçında Portekiz kulübü Benfica'yı yenerek play-off turuna yükseldi.

CEV Şampiyonlar Ligi'nde tarihinde ilk kez çeyrek finale kalan Ziraat Bankkart, bu turda Guaguas Las Palmas (İspanya) - VK Lvi Prag (Çekya) maçının galibiyle karşı karşıya gelecek.

Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. hafta maçında konuk ettiği Yunanistan ekibi Olympiakos'u yenerek elemelerde oynadığı 6 maçı da kazandı.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.