İSTANBUL- Yaşanmış, yaşanan ve yaşanacaklara dair pek çok gerçeği zarafetle dizelerinde buluşturan Ceylin Erbak Aytekin, kitabı “Bahar Düşü” ile hayallere açılan sayfalara imza atıyor. Karakarga Yayınları tarafından yayımlanan “Bahar Düşü” kitabında yer alan şiirler, okuyucuyu farklı zaman dilimlerine, farklı dünyalara ve atmosferlere sürüklüyor.

Uludağ İçecek’te Kıdemli Marka Müdürü olarak çalıştığı kurumsal iş hayatından, kitap yazma hayalini gerçekleştirmek için ayrılan ve yayımladığı ilk eseri “Zamandan Kaçan Ayrılık” ile yazma serüvenine adım atan Ceylin Erbak Aytekin; şiirleriyle okuyucu karşısına çıktığı “Bahar Düşü” hakkında konuştu. Aytekin, “Yazmak, küçük yaşlardan itibaren hayatımdaki en önemli mihenk taşım oldu. Uzun yıllar boyunca aradığım soruların cevaplarını yazıyla buldum, pek çoğumuzun içinde bulunan yalnızlığı yazıyla doldurmayı seçtim. Orta okulda yatılı okuyordum ve yurt dışından yeni bir şehre, yeni bir okula gelmiştim. Yoluma yazı sayesinde ışık tutabildiğimi, ilk yazmayı denediğim türün şiir ve öykü olduğunu anımsıyorum. Yıllar sonra 30 yaş doğum günüm için çıktığım Hindistan yolculuğunda, kurumsal hayatın ve beraberinde gelen hızlı çalışma temposunun beni çocukluk hayallerimden nasıl da uzaklaştırdığını fark ettim. Kariyerimi bırakarak kendime ve hayallerime bir şans vermeye karar verdim. Sonra da sadece yazdım… Tâ ki yazdıklarım beni önce Zamandan Kaçan Ayrılık’a sonra da Bahar Düşü’ne çıkarana kadar.”

“Bahar Düşü”yle varoluşu merkezine alan Ceylin Erbak Aytekin, güçlü anlatımı ve özgün hayal gücüyle her dizesinde farklı dünyaları aralıyor. Aytekin, doğayı, hayatı ve insanı derin bir gözlemle yansıttığı mısralarını paylaşırken; şiirleri “hayallerim, hayallerime sahip çıkamayışına isyanda” diyor.

HABER: BÜLENT ÇAMCI