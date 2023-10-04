Ankara

Lionel Messi, ABD futbolunun popülerleşmesine etkisini sürdürüyor. Inter Miami'de sakatlığı nedeniyle son 3 maçtır forma giyemeyen yıldız futbolcunun bu durumu, bilet fiyatlarında teşvike gidilmesine yol açtı.

Bugüne kadar bir maçta en fazla 37 bin seyirciye ev sahipliği yapan Chicago Fire, yarın Inter Miami ile oynayacağı lig maçı için şimdiden 61 binin üzerinde bilet sattığını duyurdu.

Messi'nin maçta forma giymemesi halinde tribünlerin boş kalmasından çekinen ABD ekibi, yarınki maça bilet alan seyircilerin her birine, stada gelmesi halinde 50 dolar geri ödeme yapacak. Chicago Fire, stada gelecek seyircilerden talep gelmesi halinde, gelecek sezonun kombine bilet fiyatında ise 250 dolar indirime gidecek. Bu teşvikler, Messi'nin maçta forma giymesi halinde de uygulanacak.

Chicogo Fire Kulübünden yapılan açıklamada, "Lionel Messi'nin yarınki maçımızda oynayıp oynayamayacağı konusu, belirsizliğini koruyor. Farklı faktörler nedeniyle bir oyuncunun maçta oynamasını asla garanti edemeyiz ve bu durumun onu izlemek için tribünlere gelen taraftarımızda büyük hayal kırıklığına yol açacağının farkındayız. Yarın, ilk kez Chicago Fire maçı izlemeye gelecek birçok seyirci olduğunu fark ettik. Onları hoş karşılamak adına, böyle bir fırsat sunmaya karar verdik." ifadeleri kullanıldı.

Bu sezon Inter Miami formasıyla 12 maçta görev alan 36 yaşındaki Messi, 11 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

AA