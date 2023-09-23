ANKARA (AA) - CHP Ankara İl Başkanlığının 38. Olağan Kongresi, Atatürk Spor Salonu'nda başladı.

Mevcut İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı'nın açış konuşması ile başlayan kongrede, daha sonra Divan Başkanlığı seçimi yapıldı.

Divan Başkanlığına oy birliğiyle, CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç seçildi.

Türkiye'nin ve CHP'nin zor günler geçtiğini savunan Öztunç, "CHP zor günlerin partisidir. Bu devleti kuran partidir. Zor günleri aşmayı her zaman bilmiştir, yine bilecektir." dedi.

Öztunç, "Yiğit düştüğü yerden kalkarmış." sözünü hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Düştüğümüz yerden kalkacağız, yeniden CHP'yi daha yukarıya çıkarmak için çalışacağız. Birilerinin umutsuzluk pompalamasına asla izin vermeyeceğiz. CHP, kendisine kurulan tuzakları bozacaktır. Daha düne kadar ortaklık yaptığımız pazı partiler CHP'ye dizayn vermeye çalışıyor, biz var oldukça, CHP'liler var oldukça, bu partiyi dışardan dizayna izin vermeyeceğiz. Hiçbir parmağın gelip partimizi karıştırmasına izin vermeyeceğiz. Fitneye, fesada izin vermeyeceğiz. Burada iki kardeşin yarışı yaşanacak, hep birlikte il kongresinden el ele çıkacağız. İnşallah 2024'te, Büyükşehir'in, Çankaya'nın, Yenimahalle'nin, Elmadağ'ın yanına başka ilçeleri de koyacağız."

Otobüsleri bize satın

Öztunç'un konuşmasının ardından Divan Başkanlığı çalışmalarına başladı. Kongrede seçimlerin "blok liste" yöntemiyle yapılması delegelerin oy birliğiyle kabul edildi. Daha sonra protokol konuşmalarına geçildi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş konuşmasında adaylara başarılar diledi, belediye çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Özel halk otobüslerinin ücretsiz 65 yaş üstü yolcu taşımama kararını eleştiren Yavaş, "Ya kanuna uyun ya da tüm otobüsleri bize satın gidin başka iş yapın. Ankaralılara zulmettirmeyiz." dedi.

Protokol konuşmalarının ardından Divan'a delegeler tarafından yapılan başvuru ile Ümit Erkol ve Sercan Çığgın il başkanlığına aday oldu.

619 delegesi bulunan Ankara İl Başkanlığı Kongresinde öğleden sonra seçimlere geçilecek.

Kongreye, parti yöneticilerinin yanı sıra Genel Başkan aday adayı Örsan Öymen, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ile çok sayıda milletvekili katıldı.