Özel, CHP Isparta İl Başkanlığı ziyaretinde düzenlediği basın toplantısında, partilerinin bir daha muhalefette kalmaması, ikinci parti olmaması için değişim ve dönüşüm sürecinin içinde yer aldıklarını söyledi.

Seçmende duygusal kopuş yaşandığını vurgulayan Özel, "Büyük kırgınlık, üzüntü var. Partiden, sandıktan, siyasetten kopuş var. Buna engel olmak gerekiyordu." diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve bazı partililerin seçim sonuçlarına ilişkin, "Kazanamadık ama kaybetmedik" sözlerini hatırlatan Özel, şunları kaydetti:

"Hatta bazı arkadaşlarımız, 'Efendim yemeği birlikte yedik. Hesabı Kemal Bey mi ödeyecek?' dediler. Oysa ki birlikte yenen bir yemek yoktu. Hep birlikte verilen bir gayret vardı. Sayın Genel Başkanımızın emekleri de kıymetliydi ancak öyle hesap ödemek, yemek falan değil. Hesabı bizden iktidar olmamızı isteyen işçiler, memurlar, emekliler, çiftçiler, Isparta'daki gül üreticisi, Manisa'daki üzüm üreticisi, Ordu'daki, Düzce'deki fındık üreticisi, Rize'deki çay üreticisi ve ayın ortasını getiremeyen emekliler, kiraya çalışanlar, iki üç memur birleşmeden kiraya çıkamayan, ev tutamayan çalışanlar, tükenen asgari ücret, asgari ücretin altında maaş alan emekli vatandaşımız en ağır bedeli ödüyor."

- "Kadrolar da yenilenmeli, yetmez mutlaka tüzüğümüz değişmeli"

Isparta'daki programlarının ardından Burdur'a giden Özel, parti binasının balkonundan yaptığı konuşmada, değişim ve dönüşümü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun liderliğinde yapmaları gerektiğini, üyelerin, tabanın, sokağın kendilerinden bunu istediğini söyledi.

Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun ve genel merkezdeki kadroların bu süreci bekleyerek hiçbir şey olmamış gibi devam ettirme niyetinde olduklarını dile getiren Özel, "Çok saygı duyduğumuz Genel Başkanımızla bu noktada farklı düşünenler olarak ayrıldık, ayrıştık ve ortaya şunu koyduk. Dedik ki Cumhuriyetin 100. yılındaki bu önemli seçimi kaybettiysek biz bir değişimi tarif etmek durumundayız. Değişimi sadece Genel Başkanın şahsına ve sırtına yükleyemeyiz. Kadrolar da yenilenmeli, yetmez mutlaka tüzüğümüz değişmeli, programımız güncellenmeli." diye konuştu.

Ön seçimin ne demek olduğunu bildiğine ve gücü sandıktan aldığına işaret eden Özel, "Özgür Özel, genel başkan olduğunda bu partide milletvekilliği, belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği seçimlerinde önünüze sandığı koyacak, ön seçimi yapacak. Örgütün sesini dinleyecek." ifadelerini kullandı.

Özel, değişim dediklerini ancak kimseyi kırmadan, Genel Başkanlarını incitmeden, ona kötü söz söylemeden, kurultaydan sonra her bir üyenin kendilerine lazım olduğunun bilinciyle yapıcı, kapsayıcı, umut olacak bir siyaset için yola çıktıklarını sözlerine ekledi.