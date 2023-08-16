CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal, "Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde Hatay'ın sorunlarını çözmek, Hatay'ı eski güzel günlerine kavuşturmak ve hak ettiği değeri alması için CHP olarak elimizden gelen mücadeleyi hem alanda hem de Meclis'te vereceğiz." dedi. Köksal, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Hatay'da partisinin İl Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Burada parti yetkilileriyle görüşen Köksal, daha sonra yaptığı açıklamada, depremin üzerinden 6 ay geçtiğini söyledi. Köksal, konteyner kentlerle ilgili şikayetler olduğunu, kentte su ve elektrik kesintisi sorununun çözülmediğini savunarak, "Evini, barkını, tüm varlıklarını, hayatta sahip olduğu her şeyini kaybetmiş insanlar halen Hatay'da yardım bekliyor." diye konuştu.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından sosyal medyadaki paylaşımlarına ilişkin inceleme başlatılan İstanbul'un Pendik ilçesindeki Uluçınar Camisi İmamı Halil Konakçı'ya tepki gösteren Köksal, "Hatay, tüm inançların kardeşçe bir arada yaşadığı Türkiye'nin güzide şehirlerinden biridir. Hep de öyle kalacaktır. '40 asırlık Türk yurdu düşman elinde esir bırakılamaz, Hatay benim şahsi meselemdir' diyen Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde Hatay'ın sorunlarını çözmek, Hatay'ı eski güzel günlerine kavuşturmak ve hak ettiği değeri alması için CHP olarak elimizden gelen mücadeleyi hem alanda hem de Meclis'te vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Köksal ve beraberindekiler, daha sonra Defne ilçesi Orhanlı Mahallesi'nde konteyner ve çadır yaşam alanlarındaki depremzedelerle buluştu. Hatay Tabip Odasını da ziyaret eden Köksal, bazı sokaklarda da inceleme yaptı. Köksal'a ziyaretlerinde CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, bazı CHP milletvekilleri ile partililer eşlik etti.

AA