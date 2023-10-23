Partinin İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, yaptığı basın açıklamasında, tezkerenin, Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) kabul edildiğini hatırlatarak, CHP'nin teröre karşı verilecek her türlü mücadeleyi amasız, fakatsız desteklediğini söyledi.

Tezkerede yer alan sakıncaları milletle paylaşmanın görevleri olduğunu belirten Çelik, "Söz konusu tezkere, yabancı askerlerin Türkiye'de bulunmasının, daha net bir ifadeyle, yabancı asker postallarının kutsal vatan toprağımızı çiğnemesinin önünü açmaktadır." dedi.

CHP'nin, "terörle mücadele" adı altında yabancı askerlere vatanın kapılarını açan maddeye itiraz ettiğini ileri süren Çelik, kendilerinin "yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye'de bulunması" ifadesini kabul etmelerinin mümkün olmadığını ifade etti.

Dışişleri Bakanlığından Suriye ve Irak tezkeresine ilişkin açıklama

Öte yandan 20 Ekim'de Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının Irak ve Suriye'deki görev süresinin 2 yıl daha uzatılmasına ilişkin 17 Ekim 2023 tarihli TBMM kararının, bazı yanlış yorumlara konu edildiği gözlemlenmiştir. Tezkerede yer alan, 'yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye'de bulunması' ifadesi, 2014'te kurulan DEAŞ’la Mücadele Uluslararası Koalisyonu kapsamındaki ortak faaliyetlerle ilgilidir." ifadelerine yer verilmişti.

Bu ifadenin, yeni olmadığı kaydedilen açıklamada, 2014'ten bu yana kabul edilen Irak ve Suriye tezkerelerinin metinlerinde de yer aldığı belirtilmişti.

TBMM Genel Kurulu'nda, 17 Ekim'de, Irak ve Suriye'ye asker gönderme tezkeresinin süresinin 2 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi kabul edilmişti.