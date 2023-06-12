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Daha önce gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu,"Kurultay, yerel seçimlerden önce bir an önce yapılmalı" demişti.

İl kongreleri 15 Ekim'de sona erecek. İl kongrelerinin tamamlanmasının ardından 1 haftalık itiraz süreci olacak. Ardından Parti Meclisi toplanacak ve genel başkanın belirleneceği kurultay süreci açıklanacak.

MYK toplantısı öncesi ise kurtultay yakvimi açıklanmıştı.Açıklanan kurultay takvimine göre, 3 Temmuz ilçe delege seçimleri, 5 Ağustos’ta ilçe kongreleri, 16 Eylül'de ise il kongreleri başlayacak.

Genel Merkezde saat 13.00'te başlayan toplantı ya CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu başkanlık yapıyor.

İYİ Parti'nin kurucularından Ahat Andican istifa etti

İYİ Parti'nin kurucularından Ahat Andican istifa etti

CHP Merkez Yönetim Kurulu ( MYK ), Genel Merkez'de bir araya geldi.

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