Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Toplantıda, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 9 askerin şehit olduğu terör örgütü PKK'nın saldırısıyla bölgedeki gelişmeler kapsamlı şekilde değerlendirildi.

CHP Basın Birimi'nden yapılan açıklamaya göre, parti genel merkezindeki toplantıya, Özel'in yanı sıra Genel Sekreter Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcıları Yankı Bağcıoğlu, Murat Bakan ve İlhan Uzgel ile Milli Savunma Komisyonu Sözcüsü Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan katıldı.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.