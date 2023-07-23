Uzun süredir 'Değişim' ve 'sızdırılan toplantı' tartışmalarının odağı olan CHP'de, Parti Meclisi toplantısı Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında başladı.

Partide Kurultay öncesi mahalle delege seçimleri devam ederken söz konusu il başkanları görevden alınmıştı. Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP'li kurmayların zoom toplantısının kaydının sızdırılması tartışmalara neden olmuştu.

TOPLANTIDA GÜNDEM

Bugünkü Parti Meclisi toplantısında, Ağrı, Hakkâri, Van, Kayseri, Mardin ve Muş il başkanlarının görevden alınması gündeme gelecek.

Parti Meclisi toplantısında ayrıca ekonomi politikaları görüşülecek ve Türkiye Değişim Partisi'nin CHP'ye katılımına ilişkin görüşme de karara bağlanacak.

HABER: METE YILMAZ