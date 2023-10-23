Çan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bilim insanlarının "kıyı akıntı düzeni bozulacak, malzeme birikimi olacak, kıyı erozyonu olacak, rip akıntıları artacak" uyarılarına rağmen Samsun Atakum sahilinde marina yapıldığını; iktidarın bu uyarıları dinlemediğini ileri sürdü.

Bilim insanlarının uyardıkları bütün olumsuz durumların tek tek ortaya çıktığını dile getiren Çan, "Akıntı düzeni bozuldu, limanın içi balçık doldu, sahil şeridinde o kadar rip akıntıları arttı ki yaz mevsiminde boğulmalar rekor seviyesine ulaştı." diye konuştu.

CHP'li Çan, ortaya çıkan sorunların çözümü için bilim insanları tarafından akıntı düzenini sağlayacak bir proje yapılması gerektiğini belirtti. Bu projenin özellikle yapılmadığını söyleyen Çan, "Atakum sahilindeki limanın iç kısmında yaklaşık 200 bin metrekarelik alanı dolduracaklar. Doldurulan yerlerin de yaklaşık 6'da birini imara açacaklar. Akılları, fikirleri imar rantında." dedi.