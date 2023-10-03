Köksal, Meclis'te bazı partilerden kadın milletvekilleri ve 81 ilden gelen Eşitlik İçin Kadın Platformu (EŞİK) gönüllüleriyle düzenlediği basın toplantısında, kadın haklarının korunması için sonuna kadar mücadele edeceklerini belirtti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın açıklamalarını hatırlatan Köksal, yeni anayasa tartışmalarında hedefin 6284 sayılı Kanun ile Türk Medeni Kanunu olduğunu ileri sürdü.

Yoksulluk nafakasının Türk Medeni Kanunu'nda düzenlendiğini hatırlatan Köksal, yasa yapma yetkisinin Meclis'te, yasa teklifi verme yetkisinin de milletvekillerinde olduğunu kaydetti.

Bakan Göktaş'tan Türkiye'de cinayete kurban giden kadınların sesi olmasını, kadına yönelik şiddetle mücadele etmesini beklediğini dile getiren Köksal, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun ağustos ayındaki raporuna göre 29 kadının cinayete kurban gittiğini söyledi.

Burcu Köksal, "Kadınların kim tarafından, neden öldürüldüğü tespit edilmedikçe, adil yargılama yapılmayıp şüpheliler caydırıcı cezalar almadıkça, önleyici tedbirler uygulanmadıkça şiddet boyut değiştirerek devam ediyor." dedi.

Köksal, mücadelenin, kadın haklarını korumak, geliştirmek ve daha ileri taşımak için yürütülmesi gerektiğinin altını çizdi.

Türk Medeni Kanunu'nun ve 6284 sayılı Kanun'un dayanağı olmayan gerekçelerle tartışmaya açılmasını kabul etmediklerini belirten Köksal, "6284 sayılı Kanun da Türk Medeni Kanunu da kırmızı çizgimizdir, asla dokundurtmayacağız. Bunun için gerek Meclis'te gerek alanda gerekse tüm platformlarda mücadelemizi kararlılıkla sonuna kadar sürdüreceğiz." diye konuştu.

Köksal'ın basın toplantısına destek veren Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, Emek Partisi (EMEP) Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca Demir ve Yeşil Sol Parti Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya da kadın haklarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Köksal ve milletvekilleri daha sonra Meclis'e gelen kadınlarla görüştü.

AA