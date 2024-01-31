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Gezi Parkı davası hükümlüsü Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürüldüğünü hatırlatan Ocaklı, "Can Atalay'ın hapiste tutulması anayasal bir suçtur." dedi.

Tahsin Ocaklı, SSK ve Bağkur 'dan emekli diş hekimlerine hazine desteği verilmesini istedi.

İstanbul'da 12 bin 500 diş hekiminin bulunduğunu ifade eden Ocaklı, diş hekimlerinin yaşadıkları sorunların çözümü için çalışma yapılmasını talep etti.

Ocaklı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, kendilerini ziyaret eden bazı sivil toplum kuruluşlarının yaşanılan sorunları aktardıklarını belirtti.

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