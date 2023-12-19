Sarıbal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, dün TBMM Genel Kurulunda, Tarım ve Orman Bakanlığının 2024 yılı bütçesinin kabul edildiğini anımsattı.

Bütçede, çiftçileri desteklemeye yönelik 91 milyar lira ayrıldığını ifade eden Sarıbal, bu tutarın yetersiz olduğunu savundu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın "Türkiye'nin tarımda ihracatçı ülke olduğunu" söylediğini aktaran Sarıbal, "Tarımda kesinlikle ithalatçı ülkeyiz." dedi.

Dünyada 30 aydır gıda fiyatlarının sürekli düştüğüne işaret eden Sarıbal, Türkiye'de ise son 40 aydır gıda enflasyonunun genel enflasyonun üzerinde olduğunu belirtti. Sarıbal, "Madem çiftçiyi çok iyi desteklediniz, madem yeterli kaynağı ayırdınız, o zaman neden bu ülkenin tüketicisi perişan?" diye sordu.

Türkiye'nin hayvan varlığının düştüğünü, süt üretiminin azaldığını savunan Sarıbal, "Türkiye'de çocukların süt içemediğini, yumurta yiyemediğini" öne sürdü.

"Bu bütçe, ithalatçının bütçesi." diyen Sarıbal, bütçenin "üretimden tamamen uzaklaşmayı öncelediğini, bu sistemin sürdürülebilir olmadığını" iddia etti.