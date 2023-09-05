TBMM (AA) - Sarıgül, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, seçimlerin üzerinden 3 ay geçtiğini ancak iktidarın, vaatlerinin birçoğunu yerine getirmediğini savundu.

TBMM'nin tatil yaptığını, bakanların ise seçim çalışmaları yürüttüğünü söyleyen Sarıgül, "Cumhurbaşkanlığı, muhalefeti suçluyor. Halkın yararına ne yapacaktınız, ne yaptınız da Sayın Kılıçdaroğlu karşı çıktı?" diye konuştu.

Mustafa Sarıgül, ekonominin can damarının güven olduğunu, hukukun üstünlüğü sağlanarak piyasalara güven verilmesi gerektiğini belirtti.

Memur maaşlarına yapılan zamma değinen Sarıgül, büyükşehirlerde kira fiyatlarının 10-15 bin liraya yükselmesi nedeniyle bu zammın, memurların geçinmesine yetmediğini söyledi.

Sarıgül, yeni eğitim-öğretim yılının açılacağını anımsatarak, "Velilerin okul masraflarını azaltmamız lazım. Okul ihtiyaçlarındaki KDV düşürülsün." ifadesini kullandı.

Ekonomik sorunlar nedeniyle aç kalan öğrencilerin bulunduğunu kaydeden Sarıgül, öğrencilere bir öğün yemek verilmesi gerektiğini dile getirdi.

CHP'li Sarıgül, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nın finalinde Sırbistan'ı 3-2 mağlup ederek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ı ve Türkiye Voleybol Federasyonunu da tebrik etti.