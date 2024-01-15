Sarıgül, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerlerin Türk milletini üzüntüye boğduğunu söyledi.

Türk Silahlı Kuvvetlerindeki uzman çavuşların 1954 yılından beri orduda sözleşmeli görev yaptıklarını kaydeden Sarıgül, "Sözleşmeli vatan savunması olmaz, uzman çavuşlarımızın kadroya geçmesi şart. Vatan ve bayrak için bekleyenler, yurdumuzu yaşatmak için can veren bu kahramanlar yıllardır TBMM'den bu haberi beklemekteler. Kimsenin hakkını istemiyorlar, başka bir statüye geçmek istemiyorlar, mesleki güvence içinde olmak istiyorlar." diye konuştu.

Mustafa Sarıgül, uzman çavuşların sorunlarının çözümü için kanun teklifi hazırladığını ifade ederek, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve AK Parti Grup başkanvekilleriyle de görüşerek teklife destek isteyeceğini bildirdi. Sarıgül, "Uzman çavuşların kadroya geçmesi talebimiz siyasi bir talep değil, kesinlikle vicdani bir taleptir. Bugünlerde Meclisin ortak kararıyla bu yasanın çıkacağına inanıyorum." dedi.

Trabzonspor maçında attığı golden sonra yaptığı hareket nedeniyle gözaltına alınıp, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılan Antalyaspor'un İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel ile ilgili değerlendirilmesi sorulan Sarıgül, "Bir sporcunun hele de böyle bir ortamda daha duyarlı olması lazım. Sahada bir siyasi simge kullanılmasını doğru bulmam ama ihraç edilmesini de doğru bulmam. Sahanın ve tribünlerin hiçbir şekilde siyasete karıştırılmasını ve alet edilmesini doğru bulmam." yanıtını verdi.

Sarıgül, CHP'den Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan aday olacağı iddialarına ilişkin de "Siyasetin giriş kapısı var, çıkış kapısı yok. Siyasette yarın, öbür gün ne olacağı belli olmaz. Siyasetin sermayesi hakkın gücünü, halkın gücüyle buluşturmak. Vatandaşın sevgisi sizi nereye taşıyor, onu bilemezsiniz." ifadelerini kullandı.