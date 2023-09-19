Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Edinilen bilgiye göre, Adalet Bakanlığı Tanrıkulu hakkındaki fezlekeyi TBMM'ye iletilmek üzere Cumhurbaşkanlığına gönderdi.

Dışişleri Bakanı Fidan, New York'ta İrlandalı mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, New York'ta İrlandalı mevkidaşı ile görüştü

Bakanlığın soruşturma izni vermesinin ardından başsavcılık Tanrıkulu hakkında, "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" ve "Devletin askeri ve emniyet teşkilatını alenen aşağılama" suçları yönünden tanzim olunan fezlekeyi Adalet Bakanlığına göndermişti.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.