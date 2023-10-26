Yontar, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, okul öncesi eğitim kurumlarının sorunlarını anlattı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan yönetmelik değişikliğiyle okul öncesi eğitimdeki öğrencilerden katkı payı alınmasının önünün açıldığını dile getiren Yontar, alınan bu katkı payı ile "okul öncesi eğitim ve ilköğretim parasız ve zorunludur" kuralının çiğnendiğini öne sürdü.

Yönetmeliğin Anayasa'ya da aykırı olduğunu savunan Yontar, "Çocukların gidebilecekleri yeterli sayıda devlet okulu yok. Özellikle 3-4 yaş çocuklar için yeterli devlet kreşi yok. Çocuklarımız ailelerinin ekonomik koşulları nedeniyle okula aç gidiyor. Yardımcı personel yok, hijyen sıfır. Okul öncesi öğretmenlerimiz ise tükenmişlik içindeler. Katkı payını geri getirmek bu sorunların hiçbirini çözmeyecektir." ifadelerini kullandı.

Yeni yönetmeliğe göre "okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarına mescit açılmasının zorunlu hale getirildiğini" belirten Yontar, şunları kaydetti:

"Okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarında mescit açılması pedagojik açıdan uygun değildir. Pedagogların küçük yaşta verilen dini eğitimin çocuklarda geri dönülemez zararlara yol açtığını bildirmelerine rağmen böyle bir yönetmeliğin çıkarılması akla, mantığa uygun değildir. Okul öncesi eğitimde 5 milyon öğrenciye yemek vermesi gereken Milli Eğitim Bakanlığı, bunu yapmıyorken, mescit açılmasına karar veriyor. Anayasa'ya göre, eğitim ve öğretim, Atatürk ilke ve inkılaplarına aykırı olamaz. Buna rağmen henüz soyut kavramları ayıramayacak anaokulu öğrencilerine mescit zorunluluğu getiriliyor. Yazık. Bu girişimlerin tamamı laiklik ilkesine aykırıdır."