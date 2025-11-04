ANKARA (AA) - CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla, hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturması nedeniyle görevden uzaklaştırılan eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 12 sanığın yargılandığı dava 13 Ocak 2026'ya ertelendi.

Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Mahkeme hakimi, iddianamenin özetinin okunmasının ardından taraf avukatlarına söz verdi.

Müşteki Lütfü Savaş'ın avukatı Onur Yusuf Üregen, usul ve eksikliklerin giderilmesini talep ederek, Anayasa Mahkemesine yapılan başvurunun üstüne beklenmesi gereken süre geçtikten sonra savunmaların alınmasını istedi.

Diğer taraf avukatları da mahkemeden, eksikliklerin giderilmesini istedi.

Taleplerin ardından görüşü sorulan cumhuriyet savcısı da mahkemeden eksik hususların giderilmesi için süre talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme, 15 ara karar ile alt başlıkları oluşturarak, eksik hususların giderilmesine, bir sonraki celse için mağdur eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun davetiye ile dava ve duruşmadan haberdar edilmesine ve Anayasa Mahkemesi için ön görülen 5 aylık bekleme süresinin 25 Aralık 2025'de biteceğini gerekçe göstererek duruşmayı 13 Ocak 2026'ya erteledi.

İddianameden

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 3 Haziran'da, CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin Siyasi Partiler Kanunu'nun 112. maddesi ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yürüttüğü soruşturmasını tamamlayarak iddianame hazırlanmıştı.

İddianamede, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na mağdur, eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a müşteki sıfatıyla yer verilmişti.

Şüphelilerin birlikte hareket ederek atılı suçu işlediklerine işaret edilen iddianamede, şunlar yer alıyor:

'4-5 Kasım 2023 tarihinde Ankara Spor Salonu'nda yapılan Cumhuriyet Halk Partisi 38. Olağan Kurultayı'nda oy kullanan bir kısım kurultay delegelerine, genel başkan adayı Özgür Özel lehine oy kullanmaları için, bir kısım delegeye para verdikleri, bir kısmına değişik il ve ilçelerde belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği adaylığı teklif ve taahhüt ettikleri, bir kısım delege ve yakınlarını CHP'li belediyeler ile bu belediyelere bağlı şirket ve iştiraklerinde işe yerleştirdikleri, bir kısım delege ve yakınlarına çok sayıda market alışveriş kartları dağıttıkları, kurultayda oy kullanan bu delegelerden kullandıkları oyların fotoğrafını cep telefonlarıyla çekerek kendilerine göndermelerini istedikleri, kurultay salonunda 1. tur oylama sonucunda 2. tur oylamaya geçilmesini geciktirerek Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylıktan çekildiğine yönelik gerçeğe aykırı açıklamalarda bulundukları, bu şekilde kurultay delegelerinin iradelerini fesada uğratarak, genel başkan adayı Özgür Özel'in genel başkanlık seçimini kazanmasına yönelik faaliyet yaptıkları anlaşılmıştır.'

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda 'para karşılığı oy kullandırıldığı' iddialarına ilişkin aralarında İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın da arasında bulunduğu 12 şüpheli hakkında 'oylamaya hile karıştırma' suçundan 1 yıldan 3'er yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.



Muhabir: Neriman Senanur Torun