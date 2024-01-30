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Kemalpaşa ilçesinde Mehmet Türkmen, Kınık ilçesinde Sema Bodur, Kiraz ilçesinde Nasuh Coşkun, Konak ilçesinde Nilüfer Çınarlı Mutlu, Menderes ilçesinde İlkay Çiçek, Menemen ilçesinde Deniz Karakurt, Narlıdere ilçesinde Erman Uzun, Ödemiş ilçesinde Mustafa Turan, Seferihisar ilçesinde İsmail Yetişkin, Selçuk ilçesinde Filiz Ceritoğlu Sengel, Tire ilçesinde Hayati Okuroğlu, Torbalı ilçesinde Övünç Demir, Urla ilçesinde Selçuk Balkan belediye başkan adayı oldu.

Aliağa ilçesinde Çağatay Güç, Balçova ilçesinde Onur Yiğit, Bayındır ilçesinde Davut Sakarsu, Bayraklı ilçesinde İrfan Önal, Bergama ilçesinde Tanju Çelik, Beydağ ilçesinde Şakir Başaran, Bornova ilçesinde Ömer Eşki, Buca ilçesinde Görkem Duman, Çeşme ilçesinde Lal Denizli, Çiğli ilçesinde Uygar Yıldırım, Dikili ilçesinde Adil Kırgöz, Foça ilçesinde Saniye Bora Fıçı, Gaziemir ilçesinde Ünal Işık, Güzelbahçe ilçesinde Mustafa Günay, Karabağlar ilçesinde Emine Helil İnay Kınay, Karaburun ilçesinde Nurşen Balcı, Karşıyaka ilçesinde Behice Yıldız İşçimenler Ünsal aday olarak gösterildi.

Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamaya göre, CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye başkan adayı Cemil Tugay oldu.

CHP Parti Meclisi (PM) Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı. Yaklaşık 2,5 saat süren toplantıda, partinin İzmir'deki Büyükşehir Belediyesi ile 30 ilçe belediye başkan adayı belirlendi.

CHP'nin İzmir büyükşehir belediye başkanı adayı Tugay, partililer tarafından karşılandı

CHP'nin İzmir büyükşehir belediye başkanı adayı Tugay, partililer tarafından karşılandı

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