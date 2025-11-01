İSTANBUL (AA) - Çimsa, 2025 yılının 9 aylık döneminde net satışlarını 33,1 milyar liraya yükseltti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Sabancı Holding iştiraki Çimsa, enflasyon muhasebesine uyarlanmış yılın 9 aylık finansal sonuçlarını paylaştı.

Çimsa, genişleyen coğrafyası ve ürün portföyünün yanı sıra güçlü satış kanalları sayesinde yılın bu döneminde net satışlarını 33,1 milyar liraya yükseltti ve geçen yılın aynı döneme göre cirosunu reel olarak yüzde 34 oranında artırdı.



Şirketin faiz, amortisman ve vergi öncesi karı (FAVÖK) da yüzde 12'lik yükselişle 5,8 milyar lira olarak gerçekleşti.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Çimsa Üst Yöneticisi (CEO) Umut Zenar, son 5 yıldır istikrarlı biçimde sürdürdükleri dönüşüm stratejilerinin, rakamlara güçlü biçimde yansımaya başladığını belirtti.

Yapı malzemeleri şirketine dönüşümlerinin, genişleyen ürün portföyleri ve yatırımlarla büyüme ivmesi yarattığına değinen Zenar, satın aldıkları Mannok Holdings'in etkisini bilançolarında net şekilde hissettiklerini vurguladı.



Yatırımlarını sürdürdüklerini belirten Zenar, 'Geçtiğimiz haftalarda devreye aldığımız yeni ABD tesisimizle, beyaz çimentodan sonra gri çimentoda da artık yerel bir üretici konumuna geldik. Bu yatırım, küresel ayak izimizi genişletirken döviz bazlı gelirlerimizin artmasına da katkı sağlayacak.' değerlendirmesinde bulundu.



Attıkları tüm adımların, uzun vadeli stratejilerinin temelini oluşturduğunu aktaran Zenar, 'Ürünleriyle dönüşen, finansal olarak güçlenen ve küresel ölçekte sürdürülebilir değer yaratan bir Çimsa inşa ediyoruz.' ifadelerini kullandı.

- 'Dengeli bir finansal yapı oluşturduk'

Çimsa'nın hedefinin hiçbir zaman 'sadece büyümek' olmadığını vurgulayan Zenar, büyürken bilanço yapılarını da güçlendirmenin kendileri için önemli olduğunu aktardı.



Zenar, finansal sonuçlarına yönelik şunları kaydetti:

'Bugün Çimsa, hem operasyonel etkinliğiyle FAVÖK'ünü artıran hem de gerçekleştirdiği ve devam ettirdiği tüm büyük yatırımlara rağmen borçluluk oranını yönetilebilir seviyelerde tutan bir şirket konumunda. Hedeflerimizle ve piyasa beklentileriyle tam uyum içinde ilerliyoruz. Son dönemde, borç vade dağılımımızı çok daha uzun bir döneme yayarak dengeli bir finansal yapı oluşturduk. Bu yaklaşım, bize yalnızca bugünün değil, gelecekteki yatırımların da önünü açan bir esneklik kazandırıyor. Kısacası, Çimsa artık sadece büyüyen değil, büyürken her adımını sağlam atan, geleceğe güçlü temellerle yürüyen küresel bir yapı malzemeleri oyuncusu.'

