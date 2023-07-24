Haber: Mert Osman Erman

Devlet medyasına göre, kız voleybol takımının antrenman yaptığı sırada meydana gelen olayda, çok sayıda çocuk da mağdur oldu, ancak bu henüz resmi olarak doğrulanmadı.

Qiqihar kentindeki sanayi bölgesinde bulunan spor salonunda o sırada bulunan 19 kişiden sadece sekizi olayı sağ olarak atlattı.

Yapılan ön incelemede, çökmenin yerel saatle 15:00'te (GMT 07:00) gerçekleşmesine neden olan şeyin, yağmur suyunu emerek çatıya yasadışı olarak yığılan perlit adı verilen volkanik cam türü olduğu tespit edildi.

Çin Ulusal Radyosu, kız voleybol takımının antrenörünün, kurtarma ekipleri enkazı kaldırdıkça öğrencilerin isimlerini seslendiğini bildirdi.

Çocuklarının durumu hakkında güncellemeler arayan acılı ebeveynler, yakındaki bir hastaneye akın etti.

Sosyal medyada geniş çapta paylaşılan bir videoda, bir baba, "Bana kızımın artık yanımda olmadığını söylediler, ancak biz çocuğu hiç görmedik. Hastaneye gönderildiklerinde, tüm çocukların yüzleri çamur ve kanla kaplıydı. Lütfen, çocuğu tanımama izin verin. Ya, o benim çocuğum değilse?" dedi.

"Çocuklar hastaneye gönderildikten dört, beş veya altı saat sonra yetkililer ne yapıyor? ... Doktorlar kurtarma çalışmasının nasıl ilerlediği konusunda bize bilgi vermiyor. Bizim evde yaşlılarımız var, onların ruhsal olarak hazırlanmalarına yardımcı olmalıyız. Burada doktorlar, polis memurları ve diğer devlet görevlileri var. Ancak sizden hiçbir şey duymadık," dedi.

Çin'de inşaat kazaları sık görülmekte ve düşük güvenlik standartları ile zayıf denetim uygulamalarına bağlanmaktadır.

Haziran ayında kuzeybatı Çin'deki bir mangal restoranında meydana gelen patlamada en az 31 kişi öldü. Yapılan ön incelemede, patlamanın sıvılaştırılmış gaz tankındaki bir valfi değiştiren bir restoran çalışanı tarafından gerçekleştirildiği belirlendi.

Nisan ayında Pekin'deki bir hastanede çıkan yangın 29 kişinin ölümüne neden oldu ve bazı çaresiz sağ kurtulanlar camdan atlayarak kaçtı.