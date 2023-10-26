Çin İnsanlı Uzay Programı Ajansından (CMSA) yapılan açıklamaya göre, taykonotlar Tang Hongbo, Tang Şıngcie ve Ciang Şinlin'i taşıyan Şıncou-17 uzay mekiği, Long March 2F roketiyle Gobi Çölü'ndeki Ciuçüen Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.

Havalandıktan 10 dakika sonra roketten ayrılan kapsülün planlanan yörünge doğrultusuna girdiği bildirildi.

Taykonot ekibi, bugün uzay istasyonuna ulaştıktan sonra, Şıncou-16 mekiğiyle 30 Mayıs'ta istasyona gönderilen ve 5 aydır görev yapan 3 taykonotla devir teslim yapacak.

- En genç taykonot ekibi

Ekip, Çin'in bugüne kadar uzay istasyonuna yolladığı en genç taykonot grubu olma özelliği taşıyor.

Daha önce Şıncou-12 görevinde istasyonda çalışan 1975 doğumlu Tang Hongbo, ekibin komutanlığını üstlendi.

İlk kez uzay görevinde yer alan 1988 doğumlu Ciang Şinlin ve 1989 doğumlu Tang Şıngcie ise Çin'in uzaya gönderdiği en genç taykonotlar oldu.

Uzay istasyonunda 5 ay görev yapacak taykonot ekibinin, yörüngede bilimsel deneyler ve teknoloji testlerinin yanı sıra istasyonun bakımını ve diğer görevleri yerine getireceği kaydedildi.

CMSA Direktör Yardımcısı Lin Şiçiang, "uzay enkazı" adı verilen yörüngede serbest dolaşan insan yapımı nesnelerin sayısındaki artış nedeniyle, uzay istasyonunun uzun vadeli bakımının gerektiğini belirtti.

Lin, uzay istasyonunun güneş enerjisi ile çalışan panellerine küçük parçaların çarptığını ve ufak hasarlara yol açtığını tespit ettiklerini aktardı.

- Çin'in uzay istasyonu "Tiengong"

Çin, ABD'nin uzay araştırmaları alanındaki işbirliğini yasaklaması ve Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) programına katılımını engellemesi nedeniyle yörüngede kendi uzay istasyonunu kurdu.

Bir çekirdek modül, iki laboratuvar modülünden oluşan ve bir uzay teleskobunun eklenmesi planlanan "Tiengong" (gök sarayı) istasyonu, Rusya'nın artık faal olmayan Mir Uzay İstasyonu'nu model alarak inşa edildi.

İstasyonun ana parçası "Tienhı" (göksel uyum) adı verilen çekirdek modül, 29 Nisan 2021'de, ilk laboratuvar modülü "Vıntien" (gökleri aramak) 24 Temmuz 2022'de, ikinci laboratuvar modülü "Mıngtien" (gökleri düşlemek) ise 31 Ekim 2022'de fırlatıldı.

Çekirdek modüle laboratuvar modüllerinin eklenmesiyle istasyonun "T" biçimli ana iskeletinin kurulumu tamanlanırken istasyon "uygulama ve geliştirme aşamasına" geçti.

"Şüntien" (gökleri dolaşmak) adı verilen uzay teleskobunun da ayrı bir modül olarak istasyona eklenmesi planlanıyor.

3 kişilik taykonot ekibinin dönüşümlü görev yaptığı istasyona "Şıncou" (kutsal gemi) mekikleriyle personel, "Tiencou" (gök gemisi) mekikleriyle de ikmal malzemeleri taşınıyor.