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Guoxing Havacılık ve Uzay Teknolojisi Şirketi tarafından üretilen "Xingshidai-18" uydusu, dünyanın yörüngesine yollanan ilk yapay zeka ile çalışan ticari uydu oldu.

Mısır'ın NExSat-1 uydusunu da taşıyan söz konusu roket, yörüngeye yollandı.

Çin Küresel Televizyon Ağının (CGTN) haberine göre, "Xingshidai-18" (Rongpiao) adlı uydu, Smart Dragon-3 (SD-3) roketiyle, Tayyüen Uydu Fırlatma Merkezi tarafından, Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletindeki Yangciang şehri açıklarından yerel saatle 11.06'da fırlatıldı.

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