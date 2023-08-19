PEKİN-Çin Devlet Finans Denetim ve Yönetim İdaresi yılın ikinci çeyreğine ait bankacılık ve sigortacılık sektörlerindeki temel gösterge verilerini yayımladı.



Verilere göre, yılın ilk yarısında ticari bankaların kaydettiği net kârlar yıllık bazda yüzde 2,6 artışla 1 trilyon 300 milyar yuana ulaştı ve büyüme hızı geçen yılın aynı dönemine göre 4,5 puan düştü. Bunun yanı sıra yılın ikinci çeyreğinde Çin’de bankacılık finans kurumlarının toplam yerli ve yabancı para varlıkları tutarının yıllık bazda yüzde 10,4 artışla 406 trilyon 200 milyar yuana yükseldiği bildirildi. Veriler ayrıca, haziran sonu itibarıyla sigorta şirketlerinin toplam varlık tutarının yılın başına kıyasla yüzde 7,6 arttı.

HABER: METE YILMAZ