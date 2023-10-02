Haber: Mert Osman Erman

Çin sivil havacılık düzenleyicisine göre, bu 10 günlük tatil süresince 21 milyonun üzerinde kişi uçakla seyahat edecek. Bu, dar bütçeli genç Çinlilerin yakın yerleri keşfetmeye çalışırken 14.000 iç hat uçuşunu içeriyor.

Bu Altın Hafta - yıllık orta sonbahar festivalinin Millî Gün kutlamalarıyla rastladığı bir dönem - yılın en uzun molasına dönüştü. Bu yılın ikinci Altın Hafta tatili, daha kısa bir aranın ardından geldiğinden, işletmeler ümitli ama dikkatli.

Ve seyahat edenler cüzdan bağlarını sıkıyor - uzun süren Covid-19 kapanmalarının ardından daha fazla "intikam seyahati" yapmak isteyen genç Çinliler, tatilin en iyisini nasıl yapacakları konusunda sosyal medyada fikirlerini paylaşıyorlar.

Örneğin Gaoyang, 6000 km'yi aşkın bir mesafede dokuz Çin şehrini gezmeyi ve bunun için sadece sekiz gün ayırmayı planlıyor. Kendini "özel kuvvetler gezgini" olarak kabul ediyor, yani kalabalık ancak ucuz bir tatil programını dışarıda geçirmek anlamına gelir. Gaoyang'ın programı dört dağ tırmanmayı içeriyor.

Diğerleri, saat saat itineraryolarıyla beslediler, bütçelerinin ayrıntılı bir analizlerini sundular ve ucuz yerlerde yemek yemek için önerilerde bulundular. Weibo'da "Çin'in güneyinden kuzeyine yürüme" konusunda insanları zorlayan bir etiket yaygın bir şekilde tartışıldı, diğer popüler konular "bütçeli seyahat" ve "aniden seyahat etme"ydi.

Çin'in millî demiryolu, talebi karşılamak için tatil boyunca günlük ortalamanın %20 üzerinde artışla 12.000 tren işletmeyi planladığını söyledi. Tatil için iç hat ve tren biletleri, otel rezervasyonları ve tur paketleri için Çinli seyahat acentesi Trip.com, önceki haftaya göre %88 arttı. Ve geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında dört kat fazla.

En üst iç destinasyonlar arasında Pekin, Şanghay, Chengdu ve Hangzhou, şu anda Asya Oyunları'na ev sahipliği yapan şehir bulunuyor. Triocom'a göre, sonbahar manzaraları ile bilinen kuzeybatıdaki şehirler, Burqin ve Xinjiang'daki Urumqi gibi, daha fazla turist bekliyor.

Ancak her yolcu başına düşen ortalama harcama, artan trafiğin yanına koymayabilir, Check-in Asia seyahat pazarlama şirketinin yöneticisi Gary Bowerman uyarıyor. Özellikle mayıs ayındaki son Altın Hafta molasının sırasında harcamaların, yerel seyahat pandemi öncesi seviyelere geri döndüğünde tahmin edilenden daha düşük olduğunu söyledi.

Turizm dolarları için yarışan yerel işletmeler, küçülen bütçelerin farkında gibi görünüyorlar. Bazı seyahat acenteleri, olası müşterilere gizli maliyetler olmadığını temin etmek için "saf eğlence, alışveriş yok" grup turlarını tanıtıyorlar. Çin yemek dağıtımı ve e-ticaret uygulaması Dianping, insanları ülke çapında bir yemek turuna çıkmaya teşvik ediyor: "Anavatan çok büyük, hadi yemek yiyelim," diye yazıyor Weibo'daki sayfalarından birinin sloganı.

Ancak bu fırsatlar bazılarını etkilemedi, PR yöneticisi olan Sally gibi. 30 yaşındaki Sally, bu Altın Hafta boyunca yerinde kalmaya karar verdi ve yalnızca yaşadığı Pekin'in dış bölgelerine arkadaşlarıyla bir günlük gezinti yapmaya karar verdi.

"Çin'de görülecek ve keşfedilecek çok şey var. Elbette hepsinin tadını çıkarmak istiyoruz, ancak para harcamak ve onunla gelen suçluluk düşüncesi beni ilgilendirmiyor," dedi.

Ancak genel olarak, aksi takdirde dikkatli olan tüketiciler, seyahat gibi tek seferlik harcamalara harcamaya istekli görünüyorlar, Asya'da McKinsey'in seyahat uygulamasının lideri olan Steve Saxon söyledi. Yerel seyahat kesinlikle durgun ekonomiye katkı sağlıyor, ancak "seyahat kısıtlamaları n

edeniyle olan talebin bir sonucu mu yoksa talebin kalıcı olup olmayacağı henüz belirsiz" olduğunu söyledi.

Bu ayrıca Çin'in ülke dışına seyahat eden kişiler üzerindeki kısıtlamaları sona erdirdiği ilk uzun tatil. Ülke dışına seyahat edenlerin hala bazı çekinceleri olsa da, seyahat analitik şirketi ForwardKeys'in verileri, 2019'a göre yüzde 40 azalan dışa seyahatleri gösteriyor.

Ancak ivme kazanmaya başlıyor gibi görünüyor, Malezya, Tayland ve Güney Kore'nin, 2019'daki Altın Hafta'ya göre bu hafta daha fazla Çinli turisti görmesi bekleniyor.

"Çin'in herhangi bir yerinin çok, çok kalabalık olacağı için yurtdışına gitmek istedim," diyen gazeteci Yucca Yu, ülkenin en yüksek dağı olan Kinabalu Dağı'nı tırmanmayı içeren sekiz günlük bir gezinti planladı. Uçuşlara "çok fazla" para harcamak istemediği için Güneydoğu Asya'yı seçtiğini söyledi.

"Benim gibi insanlar hala 'intikam seyahati' yapıyor gibi görünüyor, çünkü yıllardır boş zaman için yurtdışına seyahat etmedim," dedi.

"Diğer yaşam alanlarında tasarruf etmem gerekecek - yoksulluk içinde yaşayacak ama zengin bir şekilde seyahat edecek."