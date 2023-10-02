Haber: Mert Osman Erman

Bu keşfi ilginç kılan şey, bu nesnelerin çiftler halinde hareket ettiği görünmesidir. Astronomlar şu anda bunları açıklamak için çaba sarf etmektedirler.

Teleskop, ünlü Orion Bulutsusu'nun son derece detaylı yeni bir araştırmasında yaklaşık 20 çifti gözlemledi.

Bunlar Jüpiter Kütleli İkili Nesneler olarak adlandırıldı ve kısaca "JuMBOlar" olarak adlandırıldılar.

Bir olasılık, bu nesnelerin, malzemenin yoğunluğunun tam teşekküllü yıldızlar yapmak için yetersiz olduğu bölgelerden kaynaklandığıdır.

Başka bir olasılık ise onların yıldızlar etrafında oluşturulduğu ve daha sonra çeşitli etkileşimlerle yıldızlararası uzaya atıldığıdır.

"Şu anda en çok tercih edilen hipotez atma hipotezidir," dedi Prof. Mark McCaughrean.

"Gaz fiziksel olarak Jüpiter kütlesinde nesneler yapmanızın mümkün olmadığını öneriyor ve tek gezegenlerin yıldız sistemlerinden atılabileceğini biliyoruz. Ancak bu nesnelerin çiftler halinde nasıl atılabileceğini nasıl atılabileceğini bilmiyoruz. Şu anda, bu teorisyenler için bir sorun," dedi. Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) üst düzey bilim danışmanı BBC News'e söyledi.

Prof. McCaughrean, yeni Orion anketini üreten ekibi yönetti.

JWST'nin dikkat çekici çözünürlüğünü ve kızılötesi hassasiyetini kullanarak, astronomlar, Webb'in doğrudan önceki, Hubble Uzay Teleskobu dahil eski teleskoplar tarafından zaten çıkarılmış bilgilere önemli katkılarda bulundular.

Orion Bulutsusu, M42 adıyla da bilinir ve Dünya'ya en yakın büyük yıldız oluşturma bölgesidir.

Orion takımyıldızının altında bulunabilir ve gökyüzünde bir leke olarak çıplak gözle görülebilir.

Eğer bilmiyorsanız, bu bulutsuyu Orion takımyıldızının altında, mitolojik bir Yunan avcısı olan Orion'un "kılıcı"nın bir parçası olarak bulabilirsiniz.

Yeni JWST görüntüsü, aslında Webb'in NIRCam enstrümanı tarafından bir hafta boyunca elde edilen 700 görünüşlü bir mozaiktir.

Ölçüyü vermek için, tüm sahneyi geçen bir uzay gemisi, ışık hızında biraz üzerinde bir süre içinde kat eder. Bulutsu kendisi Dünya'dan yaklaşık 1.400 ışık yılı uzaklıktadır.

Bu manzaranın içinde binlerce genç yıldız, 40 ile Güneşimizin kütlesinin 0.1'den daha azına kadar uzanan bir dizi kütleye sahiptir.

Bu yıldızların birçoğu, gezegenler oluşturabilecek gaz ve toz yoğun disklerle çevrilidir, ancak bazı durumlarda bu diskler, bölgedeki en büyük yıldızlardan gelen yoğun ultraviyole radyasyon ve güçlü rüzgarlar tarafından yok edilmektedir, özellikle Trapezium'dan.

Bu sayfada bulunan kaydırma aracı, ilgi çeken öğeleri vurgulamak için farklı filtreler kullanır.

İlgi çekici öğeleri vurgulamak için daha uzun dalga boyu sürümüne bakmak için.

Uzayda yıldızlar tarafından üretilen yaygın bileşikler olan polisiklik aromatik hidrokarbonları içeren yeşil gaz bulutlarını inceleyin.

Ayrıca arka planda hakim olan parmaklı kırmızı özelliğe bakın.

Orion Moleküler Bulut 1 çıkışı olarak bilinen bu kırmızı özelliği inceleyin. Bu, iki dev yıldızın çarpışmasının meydana geldiği yerden uzaklaşan büyük bir enerjinin şok etkisiyle oluşan moleküler hidrojen bir kütlesidir. Çıkışın 100 km/s'den fazla hızı, yıldız birleşiminin sadece birkaç yüz yıl önce meydana geldiğini göstermektedir.

Parmak uçlarındaki yeşilin gazlı demir için bir işaret olduğuna dikkat edin.

Bu tam boyutlu anket görüntüsünde incelenmesi ve sorgulanması gereken çok şey var ve 21.000 x 14.500 piksel boyutundadır. Ancak JuMBOlar, astronomların hemen dikkatini çekenlerdir.

Dr. Heidi Hammel, araştırma ekibinde olmayan bir bilim insanıydı ve "Tepkilerim 'Ne?!?'den 'Emin misiniz?"den 'Sadece çok tuhaf!'e kadar uzandı ve 'Çift gezegen çiftlerinin atıldığını öngören gezegen sistemi oluşturmanın hiçbir modeli yoktu' dedi.

"ama... belki tüm yıldız oluşturma bölgeleri bu çift Jüpiterleri (ve belki hatta çift Neptünleri ve çift Dünyaları bile) barındırır ve sadece onları görmek için yeterince güçlü bir teleskopumuz yoktu," dedi JWST'deki disiplinlerarası bilim adamı BBC News'e.

Esa, M42'nin tam görüntüsünü herkese açık astronomik verileri keşfetmelerine izin veren EsaSky portalında yayınlayacak. Anketi ve JuMBO keşfini tanımlayan ilk makaleler Salı günü arXiv ön baskı sunucusuna gönderilecek.

JWST, ABD, Avrupa ve Kanada uzay ajanslarının ortak bir girişimidir.