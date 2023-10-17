Ankara

"Nucleic Acids Research" dergisinde yayımlanan araştırmada, Şıncın Tarımsal Genom Bilim Enstitüsünden araştırmacılar, 10 bin 548 pirinç örneğinin genetik yapısını inceledi.

Araştırma kapsamında, pirinç türlerinin 54 milyon 378 bin 986 adet kimyasal bileşeni incelenirken, 11 milyon 119 bin 947 mutasyon ve 184 bin 736 varyasyon analiz edildi.

Araştırmacılar, pirincin tamamlanmış dijital genetik haritasının oluşturulmasının, tahılın doğal varyasyonlarının çalışılması ve nadir pirinç türlerinin incelenmesi için önemli bir referans noktası olacağını belirtti.

Bu haritadan yola çıkan araştırmacılar, küresel kullanıcılara açık çevrim içi veri tabanı da oluşturdu.

Xinhua haber ajansına konuşan araştırmacı Şıng Liangguang, yürüttükleri araştırmanın, pirinç üretimine yardımcı olacak "dijital bir harita" olduğunu kaydetti.