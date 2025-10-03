NEVŞEHIR (AA) - 1-7 Ekim tarihlerindeki 'Altın Hafta' olarak adlandırılan resmi tatilde Türkiye'ye gelen Çinli turistler, genelde İstanbul ve Nevşehir'deki turizm merkezlerinde yoğunluk oluşturuyor.

Kapadokya'da peribacaları ile kaplı vadiler, müze ve ören yerleri ile yer altı şehirlerini ziyaret eden turistler, sıcak hava balonu turu başta olmak üzere at ve arazi araçlarıyla düzenlenen aktiviteleri tercih ediyor.

'Turizmde bir canlılık görüyoruz'

Nevşehir Turist Rehberleri Odası Başkanı Özay Onur, AA muhabirine, bölgede bulunan Çinli turistlerin sektörü hareketlendirdiğini söyledi.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Kapadokya'nın Çinli turistler açısından değerli bir turizm destinasyonu olduğunu vurgulayan Onur, şunları kaydetti:

'Buraya gelmek onlar açısından bir ayrıcalık. Kapadokya'da balonla ve peribacalarıyla fotoğraf çekinmeyi çok seviyorlar. Bölgemizde Çinlilerin yoğun şekilde bulunduğu gözlemliyoruz. Bunun başlıca nedeni Kapadokya'nın doğa, kültür ve tarih açısından önemli bir bölge olmasıdır. Kapadokya'da yerin altında, yüzeyinde farklı aktiviteler var. Balonla gökyüzüne çıktıklarında da farklı bir dünya oluyor. Uzak Doğu kültüründe deniz ve kum çok tercih edilmiyor. Şu anda Çinli turistlerin gezi ve yaptıkları aktivitelerden bölge esnafı, rehberler, acenteler ve tesisler çok memnun. Turizmde bir canlılık görüyoruz. Bölgemizde sıcak hava balonlarının yoğun olmasıyla sosyal medyada bu görseller yayınlanıyor, bunun etkisi ile Kapadokya tercih sebebi oluyor.'

'Kapadokya, dünyadaki en iyi uçuş alanıdır'

Çinli turistleri bölge semalarına taşıyan sıcak hava balonu pilotlarından Oğuzhan Alkan ise Uzak Doğu'dan gelen ziyaretçilerin sıcak hava balon turuna yönelik taleplerinin yoğun olduğunu ifade etti.

Çinli turistlerin sonbahar döneminde bölge turizmine hareket kattığını vurgulayan Alkan, 'Ülkelerindeki resmi tatil dolayısıyla Kapadokya'ya gelen misafirlerimiz, bölgenin eşsiz güzelliğini gökyüzünden seyretmek için balon turlarını tercih ediyor. Kapadokya, dünyadaki en iyi uçuş alanıdır. Yaklaşık 150 balonun aynı anda uçması inanılmaz bir manzara oluşturuyor. Çinli konuklarımız da hem bölgenin eşsiz güzelliklerini görmek hem de balonla uçmak için Kapadokya'ya geliyor.' diye konuştu.

'Tarihi mirası ve güzel manzaralarıyla burası gerçekten harika'

Çinli turistlerden Jıngyu Huang ise farklı ülkelere seyahat ettiğini, Kapadokya'daki manzaranın ise masalsı olduğunu dile getirdi.

Jıngyu Huang, 'Tarihi mirası ve güzel manzaralarıyla burası gerçekten harika. Kapadokya'da birçok güzel yer gördük ve burada vakit geçirmekten büyük keyif alıyoruz. Tatilimde Türkiye'yi ziyaret etmek istedim. Bence harika bir tercih oldu. Önümüzdeki bir hafta boyunca burada çok güzel bir deneyim yaşayacağıma inanıyorum.' dedi.

Turistlerden Yicheng Shen ise daha önce de geldiği bölgenin her mevsim farklı görünümler sunmasının mutluluk verici olduğunu kaydederek, 'Kapadokya'nın kültürünü çok seviyoruz, bu yüzden buraya geliyoruz. Geldiğimizde 3 ya da 4 gün burada kalıyoruz. Kültürünü ve yemeklerini çok seviyoruz.' ifadelerini kullandı.





Muhabir: Behçet Alkan