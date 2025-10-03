İSTANBUL (AA) - Sektörde yaşanan gelişmeler ve sektörün hedeflerine ilişkin AA muhabirine bilgi veren Kaplangı, 7 ana sektörü temsil ettiklerini, bunların Türkiye ihracatında önemli rol oynadığını söyledi.

Federasyonlarına bağlı 7 ana sektörde geçen yıl 26 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini belirten Kaplangı, 'İhracatta en önemli unsur, fuarlar. Fuarlar, ihracatımızda büyük rol oynadı.' ifadesini kullandı.

Bu rakamla Türkiye ihracatının yüzde 10'unu gerçekleştirdiklerini dile getiren Kaplangı, şunları kaydetti:

'Bu sektörlerimizi genel çerçevede bakarsak mobilya, aydınlatma, züccaciye, paslanmaz çelik, endüstriyel mutfak, plastik ve seramik ürünleri, inşaat malzemeleri olarak söyleyebiliriz. Bu sektörlerde Türkiye'de yüzde 10 ihracat gerçekleştirdiğimiz gibi Türkiye ithalatının da yüzde 6'sını gerçekleştirdik. Bu sektörlerde yaklaşık 1 milyon kişiyi istihdam ediyoruz. Bu sene de Türkiye ihracatının yüzde 10'unu yapma hedefiyle yola çıktık ve bu hedef doğrultusunda güzel bir şekilde de ilerledik. İlk 3 ay biraz durgundu. Ondan sonra nisan ve mayısta toparlandı, haziranda da geçen yılın rakamlarına ulaştık. Temmuzdan itibaren de ufak artışları görüyoruz. Bu yıl da hedefimiz ülkemizin koymuş olduğu yeni ihracat hedefinin yüzde 10'una ulaşmak. Bu konuda da tüm sektörler var gücüyle çalışıyor ve olumlu veriler gelmeye devam ediyor.'



Fotoğraf: Kazım Kaan Ulu/AA

'ABD çok önemli ve çok büyük bir tüketici'

Kaplangı, Türkiye ihracatının büyük bölümünün Avrupa'ya yapıldığını ancak kendilerinin stratejik olarak önem verdiği çok önemli pazarlar bulunduğunu aktardı.

Uzak pazarlar stratejisi doğrultusunda ABD'nin çok önemli ve çok büyük tüketici olduğuna işaret eden Kaplangı, 'ABD'den hem züccaciye hem endüstriyel mutfak hem de mobilya tarafında alıcıların geliyor olması çok önemli. Oradan gelen talepler çok yoğun ve büyük.' dedi.

Güçlü Kaplangı, şu bilgileri verdi:

'Adet olarak baktığımızda bir taraftan 1000 adet sipariş gelirse Amerika'dan 10 bin adet geliyor. Bu çok önemli ve büyük pazar ve burada da en önemli rakibimiz Çin. Ayrıca Afrika, yine bizler için çok önemli bir pazar. Afrika, bu yılın sonunda dünya nüfusunun yüzde 35'inden fazlasını barındıracak. Aynı zamanda yer altı ve yer üstü kaynaklarıyla da çok büyüyecek değerli bir pazar. Bizim orayla aslında bakarsak ekonomik ilişkilerimiz, politik ilişkilerimizin bir nebze gerisinde. Biz siyasi ilişkilerimizin Afrika tarafıyla çok iyi olmasına rağmen ekonomik olarak da oraya yetişmek için federasyon özelinde de çok ciddi çalışmalar yapıyoruz.'

'Sektörlerimiz Türkiye'de dünyanın en büyük bir ya da ikinci fuarını gerçekleştiriyor'

İhracatın kendileri için birinci öncelik olduğuna, bunda fuarların önemine işaret eden Kaplangı, 'Tüm sektörlerimiz yani endüstriyel mutfakçılarımız, züccaciyecilerimiz, mobilyacılarımız, aydınlatmacılarımız, Türkiye'de dünyanın en büyük bir ya da ikinci fuarını gerçekleştiriyor. Bu, bizim için çok önemli. Bu hem Türkiye ekonomisi hem İstanbul ekonomisi için çok önemli hem de ihracatımızı geliştirmesi açısından büyük önem arz ediyor. Bu anlamda İstanbul, bir fuarlar şehri.' şeklinde konuştu.

Fuarların ülke ekonomisine katkısının çok büyük olduğunu dile getiren Kaplangı, kendilerine bağlı her sektörün bir fuarı olduğunu, bunlara dünyanın her yerinden katılımcıların geldiğini anlattı.

Güçlü Kaplangı, 26 milyar dolarlık ihracatı oluşturan bu pazarlama unsurlarının en başında fuarların geldiğine dikkati çekerek, şunları söyledi:

'Fuarlarda sanayi ürünleri üretip sattığımız için bu ürünler birebir de tüketilen ürünler de olmadığı için aracılar, bayiler, distribütörler tarafından nihai tüketicilere ulaşıyor. Dolayısıyla fuarlar bu iş için en temel unsur. Tüm dünyadan gelecek olan alıcıların dünyanın en önemli fuarlarında bir araya geldiğini biliyoruz ve biz ülke olarak bütün sektörlerimizde de dünyanın ilk 3, bazen 2, bazen de birinci ama 6'ncı değil, yani ilk 5 fuarını gerçekleştiren ülke konumundayız bu 7 sektörümüzle. Dolayısıyla bu 26 milyar dolarlık cironun en önemli unsuru aslında fuarlar.'

'İstanbul parlayan bir yıldız oldu'

Türk şirketleri için fuarların önemine işaret eden Kaplangı, Türkiye'nin konumu ve fuar unsurları olarak da çok önemli bir destinasyon olduğunu vurguladı.

Kaplangı, İstanbul'un Türkiye'nin göz bebeği olduğunun altını çizerek, 'Baktığımızda Avrupa'da fuar merkezi olarak bir Almanya ön plana çıkıyor. Rusya da vardı ancak yaşanan savaş krizinden dolayı Rusya önceliğini kaybetti. Dolayısıyla İstanbul parlayan bir yıldız oldu. Ortadoğu'da da Dubai var ama Dubai'de üretici olmadığı için İstanbul'daki fuarlarda alıcılar örneğin gidip fabrikaları da ziyaret edebiliyor. Ama Dubai'ye gitse orada fabrikayı bulamayacak. Oysa ki burada ilgilendiği bir ürünü gören yatırımcı, bayi, distribütör, hemen arabayla ya da uçakla fabrikalara gidip görebilir. O yüzden bizler için fuarlar ve İstanbul çok önemli.' diye konuştu.

Muhabir: Kazım Kaan Ulu