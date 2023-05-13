İSTANBUL- Geçen yılki yüzde 27’lik orandan sonra yüzde 6 kadar artarak bu yıl yüzde 33’e yükselmiş durumda. Elektrikli araçlara yönelik uzun vadeli eğilim gerçekten giderek belirginleşmiş bulunuyor.



Söz konusu araştırma raporuna göre, elektrikli otomobil alma niyeti yılın sonuna değin artarak sürecek; bu eğilim, ülkede fosil yakıt kullanan araçların pazar payının daha da düşmesine yol açacak.



İlgili endüstrinin uzmanları, Çin’deki elektrikli araçların satışlarında saptanan sürekli artışın ürünlerin kalitesindeki iyileşmeden ve tüketicilerin otomobil konusunda değişen alışkanlıklarından bağımsız olmadığını belirtiyor.



Çin’in elektrikli araç piyasası şu anda sert bir rekabet ortamına girmiş bulunuyor. Tüketicilere sürekli biçimde daha fazla seçim olanağı sunan otomobil üreticilerinin kendi aralarındaki rekabet de bir taraftan yoğunlaşmayı sürdürüyor.

HABER: METE YILMAZ