İSTANBUL AA- Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, "Daha çok AR-GE getirmeyi, daha çok lojistik merkez operasyonu getirmeyi, satın alma ofisleri getirmeyi, bölgesel eğitim merkezleri kurmayı, bölgesel yönetim ofisleri kurmayı ve dijital hizmet merkezleri kurmayı hedefliyoruz." dedi.

Coca-Cola Avrasya ve Orta Doğu Operasyon Birimi'nin Dijital Servis Merkezi İstanbul'da açıldı. Türkiye'yi de kapsayan geniş bir coğrafyaya yönelik hizmetler sunacak merkezin açılışı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu ve Coca-Cola İçecek Üst Yöneticisi (CEO) Karim Yahi'nin katıldığı törenle gerçekleşti.

Coca-Cola'nın 25 ülkeden oluşan Avrasya ve Orta Doğu Operasyon Birimi'ne hizmet verecek Dijital Servis Merkezi'nde, bölgesel ve global çaptaki, orta ve uzun vadeli iş planlarına uygun dijital çözümler ve uygulamalarla iş birimlerine destek olunacak. Merkez, Coca-Cola'nın 9 ayrı operasyon grubunda oluşturulması planlanan benzer birimler arasında ilk faaliyete geçenlerden biri olma özelliği taşıyor.

Dijital Servis Merkezi'nde, dijital kabiliyet gelişimini ve dijital dönüşümü hızlandırmak, pazarlama, strateji ve finans gibi konularda bilgiye hızlı ve otomatik erişimi teknoloji uygulamalarıyla sağlamak ve veri analizi uygulamaları ile iş verimliliğini arttırmak üzere hizmet verilecek. Dijital Servis Merkezi'nin 13'ü Türk olan 20 kişilik ekibinin yüzde 60'ı kadın çalışanlardan oluşuyor.

Merkezde tüketiciye ulaşan kampanya ve sadakat programlarını içeren dijital pazarlama uygulamaları ve Coca-Cola'nın şişeleyici ortaklarıyla birlikte yürütülen ortak dijital dönüşüm projeleri de başta olmak üzere bilgiye hızlı ve otomatik erişimi sağlayan, iş verimliliğini artıran, karar ve aksiyon süreçlerini hızlandıran uygulamaların geliştirilmesine de öncelik verilecek.

"Başta Coca-Cola olmak üzere tüm uluslararası yatırımcılarla çalışmaya devam edeceğiz"

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, merkezin açılış töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin; yatırımcılar için derin, nitelikli ve rekabetçi bir yetenek havuzu sağlayan, Avrupa, Asya ve Afrika'nın kesiştiği noktada küresel pazarlara erişim imkanı sunan bir ülke olduğunu ifade etti.

Dağlıoğlu, "Ülkemiz süratle dijitalleşirken, teknolojik gelişim ve dönüşüm yetkinliklerimiz hızla artmakta, uluslararası şirketlerin inovasyon, bilişim ve dijitalleşme faaliyetleri için bölgesel bir merkez haline gelmektedir." dedi.

Bugün açılışı gerçekleşen, 25 ülkeye hizmet verecek Dijital Servis Merkezi yatırımının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'yi "bölgesel merkez haline getirme" vizyonuyla aynı doğrultuda olduğunu aktaran Dağlıoğlu, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi olarak Cumhuriyetimizin 100. yılında açıklanan bu kıymetli yatırım vesilesiyle Coca-Cola ailesini tebrik ediyoruz. Türkiye Yüzyılı'nı yatırım yüzyılı yapmak için başta Coca-Cola olmak üzere tüm uluslararası yatırımcılarla çalışmaya devam edeceğiz.

Daha çok AR-GE getirmeyi, daha çok lojistik merkez operasyonu getirmeyi, satın alma ofisleri getirmeyi, bölgesel eğitim merkezleri kurmayı, bölgesel yönetim ofisleri kurmayı ve dijital hizmet merkezleri kurmayı hedefliyoruz. Bizim iş gücümüz çok büyük, nitelikli, çok üst düzeyde kaliteli işler yapabiliyor. Sizlere layık olan fonksiyonları buraya kazandırmak için çalışıyoruz."

"İstanbul, Coca-Cola için de teknoloji ve dijital dönüşüm konusunda yetkin ve uzman insan gücünün olduğu bir lokasyon olarak belirlendi"

Coca-Cola Avrasya ve Orta Doğu Operasyon Birimi Başkanı Sedef Salıngan Şahin ise Türkiye'nin yerelden dünyaya açılan dijital start up'larının yanı sıra web ve mobil tabanlı teknolojileri hızla geliştirip kullanabilen nüfusu ile dünya çapında önemli bir lokasyon olduğunu belirtti.

Şahin, "Türkiye, son yıllarda dijital ticaret, oyun, finans teknolojileri gibi alanlarda uluslararası başarılı start up'larla da teknoloji anlamında üretken ve ürettiklerini ihraç edebilen bir düzeyde olduğunu defalarca kanıtladı. İstanbul'un Coca-Cola için de teknoloji ve dijital dönüşüm konusunda yetkin ve uzman insan gücünün olduğu bir lokasyon olarak belirlenmiş olması, bu çerçevede başarılı bir örnek olacağı için çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

İstanbul'daki Dijital Servis Merkezi'nin dijital kabiliyet gelişimini ve dijital dönüşümü hızlandırmak, pazarlama, strateji ve finans gibi konularda bilgiye hızlı ve otomatik erişimi teknoloji uygulamalarıyla sağlamak, veri analitik ve iç görü analizi ile iş verimliliğini arttırmak üzere hizmet vereceğine işaret eden Şahin, "Hedefimiz, Türkiye'yi bölgenin dijital dönüşüm üssü haline getirmek. Merkezimizin bu hedef doğrultusunda yenilikçi birçok çalışmaya imza atacağına ve bu alanda örnek olacağına gönülden inanıyoruz." dedi.