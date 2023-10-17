Özdüzgün, yaptığı açıklamada, Niksar cevizine 2013'te coğrafi işaret alındığını hatırlattı.

Niksar'da ceviz üretiminin tohumdan yetişmiş ağaçlardan aşılı fidanlarla kurulan bahçelerde yapıldığını belirten Özdüzgün, "1990 öncesinde havza niteliği taşıyan alanlarımızda tohum ekilmek suretiyle ceviz yetiştiriciliği yapılmaktaydı. Cevizlerimiz irili ufaklı, içi beyaz veya kahverengi, kalın ve ince kabuklu birçok çeşitten oluşmaktaydı. Tarımsal faaliyet açısından fazla emek verilen çeşitler değildi. Doğal olarak tohumdan yetiştirilmiş çeşitlerdi." dedi.

Yürütülen çalışma sonucunda "Niksar 1" ve "Akça" ceviz türlerine coğrafi işaret alındığını anlatan Özdüzgün, şöyle devam etti:

"Niksar'da 1990'dan sonra aşılı ceviz bahçeleri kurulmaya başlandı. Ceviz işi ile uğraşan 2 bin 400 ailemiz var. Binin üzerinde ceviz bahçesi kurulmuş. Bu bahçeler sulama sitemi olan, kapama usulüyle tesis edilen bahçeler. Niksar'da ise 21 bin 100 dekarlık alanda ceviz yetiştiriciliği yapmaktayız. Tohumdan yetiştirilen ağaçların 120 yaşında olanına rastlamak mümkün. Aşılı ceviz ağaçlarımızın yaşları ise 2 ila 25 arasında."

Niksar ilçesinde 100 bin ceviz ağacının meyve verdiğini dile getiren Özdüzgün, büyüme çağında da 200 bin ceviz ağacı bulunduğuna dikkati çekti.

Özdüzgün, 2028 yılına gelindiğinde ceviz üretimlerinin 10 bin tona çıkacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ceviz, ilçemiz ekonomisine yıllık 200 milyon liralık katkı sağlamakta. Bu yıl cevizin tozlaşma döneminde çok yoğun yağış oldu. O dönemin yağmurlu geçmesi tozlaşmada sıkıntıya neden oldu ama genel rekolte anlamında üretimimizde düşme olmadı. Açığı yeni ağaçların ceviz vermesiyle kapattık. Geçen sene üretimimiz 2 bin 500 ton civarındaydı. Bu yıl da 2 bin 500 ton civarında üretim bekliyoruz."