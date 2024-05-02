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Clippers'ta 15'er sayı kaydeden Paul George ve Ivica Zubac'ın performansları galibiyet getirmeye yetmedi.

Batı Konferansı'nda 5. basamakta yer alan Dallas Mavericks, 4. sırayı elde eden Los Angeles Clippers'ı deplasmanda 123-93 yenerek seride 3-2 öne geçti.

Heat'te Bam Adebayo'nun 23 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.

Celtics'te Jaylen Brown ve Derrick White, 25'er sayıyla maçın en skorer oyuncuları oldu ve Celtics'i yarı finale taşıdı.

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