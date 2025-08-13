MELİKE BİRGÖLGE
18 yıl tiyatro oyunculuğu yapan, Malatya Şehir Tiyatrosu’nda çalışan, 1993’te sinemaya adım atan, 1999’da yönetmenlik koltuğuna oturan, yazdığı on film senaryosu bulunan, daha önceki yıllarda senaryolarını yazdığı ve yönetmenliğini yaptığı; ‘Sınır, Dumanlı Yol, Doz, Metris’ filmleriyle başarısını konuşturan Gani Rüzgar Şavata, senaryosunu yazdığı ‘Ses Ver - Kader’ adını verdiği yeni filmi Elazığ’da çekiliyor.
Uygulayıcı yapımcılığını Hamdi Bor’un, görüntü yönetmenliğini Malik Ejder Şentürk’ün üstlendiği, çekimleri son hızla devam eden, farklı hikayesiyle dikkatleri çekecek olan filmde; Gani Rüzgar Şavata, Melih Çardak, Ergün Demir, Melda Bekcan, Yusuf Arat, Zahide Cebeci ve yardımcı oyuncular rol alıyor.
Gani Rüzgar Şavata’nın, Ergün Demir ile yönettiği ve başrolünde olduğu ‘Ses Ver - Kader’ filmi, depremde yaşanan bir dramı anlatıyor. Deprem sonrası göçük altında kalan genç kız ile kader mahkûmu olan babasının ölüm kalım savaşının konu edildiği film, başından sonuna kadar, özellikle de son sahnesiyle; duygulara dokunurken düşündürecek, izleyicilerin aklına ve hayatına ‘ses ver’ecek.