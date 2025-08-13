MELİKE BİRGÖLGE

18 yıl tiyatro oyunculuğu yapan, Malatya Şehir Tiyatrosu’nda çalışan, 1993’te sinemaya adım atan, 1999’da yönetmenlik koltuğuna oturan, yazdığı on film senaryosu bulunan, daha önceki yıllarda senaryolarını yazdığı ve yönetmenliğini yaptığı; ‘Sınır, Dumanlı Yol, Doz, Metris’ filmleriyle başarısını konuşturan Gani Rüzgar Şavata, senaryosunu yazdığı ‘Ses Ver - Kader’ adını verdiği yeni filmi Elazığ’da çekiliyor.

Uygulayıcı yapımcılığını Hamdi Bor’un, görüntü yönetmenliğini Malik Ejder Şentürk’ün üstlendiği, çekimleri son hızla devam eden, farklı hikayesiyle dikkatleri çekecek olan filmde; Gani Rüzgar Şavata, Melih Çardak, Ergün Demir, Melda Bekcan, Yusuf Arat, Zahide Cebeci ve yardımcı oyuncular rol alıyor.