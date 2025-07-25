Ressam ve tiyatro eğitmeni de olan İlhan, Muharrem Bedrettin İlhan ile Emine Perihan İlhan'ın kızı olarak 8 Ağustos 1936'da İzmir'de dünyaya geldi.

Şair Attila İlhan'ın kız kardeşi, sanatçı Sadri Alışık'ın da eşi olan İlhan, ilk ve ortaokulu İzmir'de tamamladı.

Usta sanatçı, babasının valilik görevi nedeniyle gittikleri Balıkesir'de liseye ve aynı zamanda tiyatroya başladı.

İstanbul'da yatılı eğitim veren Kandilli Kız Lisesi'ne devam ederek buradan mezun olan sanatçı, İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümü ile Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümünde eğitim aldı.

Münir Özkul ile "Sevgili Gölge"de oynadı

İlhan, akademinin üçüncü sınıfındayken Küçük Sahne'de Münir Özkul ve Uğur Başaran ile "Sevgili Gölge" eserinde ilk profesyonel oyununu oynadı. İlhan, 3 sezon çeşitli oyunlarda rol aldığı Küçük Sahne'de Münir Özkul ve Uğur Başaran ile aynı sahneyi paylaştı.

Çolpan İlhan, okul arkadaşlarıyla "Akademi Tiyatrosu" adlı bir grup kurarak çok sayıda oyun sahneledi.

Akademide sahnelediği "Antigone" oyunundaki performansının beğenilmesi üzerine, 1957'de kamera karşısına geçtiği ilk sinema filmi olan "Kamelyalı Kadın"da başrol oynadı. Alexandre Dumas'nın eserinden uyarlanan filmdeki performansı ile dikkati çekti.

Çolpan İlhan, Küçük Sahne'nin dağılmasının ardından Oda Tiyatrosu'nda Müfit Ofluoğlu ile Sabahattin Kudret Aksal'ın "Tersine Dönen Şemsiye" eserini sahneledi.

Ömer Lütfi Akad'ın yönettiği "Ak Altın" filminde oynadı

Kent Oyuncuları ile Güner Sümer'in "Yarın Cumartesi" adlı eserinde, Kenterler ile de "Baharın Sesi", "Nalınlar" ve "Aptal Kız" eserinde sahne alan usta oyuncu, Ömer Lütfi Akad'ın yönettiği 1957 yapımı "Ak Altın", Halit Refiğ'in 1958'de çektiği "Yaşamak Hakkımdır" filmleriyle oyunculuğa devam etti.

Usta oyuncu İlhan, Aka Gündüz'ün aynı adlı romanından Atıf Yılmaz'ın sinemaya uyarladığı 1958'de çekilen "Bir Şoförün Gizli Defteri" filmiyle büyük ün kazandı. Bu filmde iyi bir ailede yetişmiş, kendi ekonomik özgürlüğüne sahip, acımasız kadın "Çiler" karakterini canlandıran sanatçı, ardından "Asi Evlat", "Hayatım Sana Feda", "Şeytan Mayası" ve "Zümrüt" filmlerini çekti.

Çolpan İlhan, ağabeyi Attila İlhan'ın senaryosunu yazdığı 1959 yapımı "Yalnızlar Rıhtımı" filminde oynadı.

İlhan, filmin çekimlerde Sadri Alışık ile tanıştı ve 20 Ağustos 1959'da evlendi. Çiftin oğlu Kerem Alışık, 1960'ta dünyaya geldi.

1970'e kadar birçok filmde başrol oynadı

Oynadığı tiyatro oyunlarının yanı sıra 300'e yakın sinema filminde rol alan İlhan, Ömer Lütfi Akad, Safa Önal, Osman Seden, Hulki Saner ve Nejat Saydam gibi ünlü yönetmenlerle çalıştı.

Yeşilçam filmlerinde 1970'e kadar çok sayıda başrol oynayan İlhan, 1976'dan sonra sinemaya ara verdi.

Eşi Sadri Alışık, 1995'te hayatını kaybettikten sonra 1997'de Sadri Alışık Tiyatrosu'nu açan İlhan, oğlu Kerem Alışık ile kurduğu Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde genç yeteneklere destek oldu.

Çolpan İlhan, 1998'de "Devlet sanatçısı" unvanını aldı. "Tatlı Hayat" dizisinde oynadığı Feraye rolüyle 2001'de televizyon izleyicisinin beğenisini kazanan oyuncu, 25 Temmuz 2014'te hayatını kaybetti. Sanatçı, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda eşi Sadri Alışık'ın yanına defnedildi.

Çolpan İlhan, doğum günü olan 8 Ağustos'ta, Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenecek törenle yad edilecek.

Çolpan İlhan'ın rol aldığı film ve dizilerden bazıları şöyle:

"Kamelyalı Kadın", "Bir Şoförün Gizli Defteri", "Yalnızlar Rıhtımı", "Nefes", "Aşkın Saati Gelince", "Tatlı Hayat", "Aşk-ı Memnu", "İnleyen Nağmeler", "Sinekli Bakkal", "Turist Ömer Almanya'da", "Turist Ömer Dümenciler Kralı", "Ahtapotun Kolları", "Turist Ömer", "Barut Fıçısı", "Sonbahar Yaprakları", "Ağaçlar Ayakta Ölür", "Yeşil Işık", "Yanık Koza"