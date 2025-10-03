İSTANBUL (AA) - Corendon Airlines ile Albrecht Dürer Airport Nürnberg işbirliğinde, İzmir ve Antalya'da 'Taste of Nue-Kışın Bavyera'nın Tatlı Yüzü' adlı özel tanıtım etkenliği düzenlendi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, İzmir'de gerçekleştirilen etkinlikte katılımcılar, Almanya'nın Nürnberg kentinin tarihinden gastronomisine, alışverişinden nostaljisine kadar pek çok değeri yakından tanıma fırsatı buldu.

Etkinlik kapsamında, Nürnberg'in ünlü zencefilli çöreklerinin yapımını deneyimleme fırsatı sunan özel atölye gerçekleştirildi. Katılımcılar, hem geleneksel tarifin inceliklerini öğrendi hem de kendi elleriyle kurabiye pişirdi.

Nürnberg, kış aylarında sunduğu atmosferiyle özellikle yılbaşı döneminde dikkati çekiyor. Dünyaca ünlü Christkindlesmarkt Noel Pazarı, Rothenburg ve bölgenin şenlikli ruhu, Nürnberg'i her yıl binlerce turiste ev sahipliği yapan cazip bir destinasyon haline getiriyor.

Türk turistlerin de yoğun ilgi gösterdiği Nürnberg, son yıllarda Türkiye'den artan ziyaretçi sayısıyla öne çıkıyor. Albrecht Dürer Airport Nürnberg verilerine göre, 2024'te konaklama amacıyla Nürnberg'e gelen Türk ziyaretçilerin sayısı bir önceki yıla göre yüzde 43 artış kaydetti.

'Taste of Nue' etkinlikleri, Bavyera'nın kültür, tarih ve lezzet dolu yüzünü Türk seyahat severlerle buluşturarak iki destinasyon arasındaki bağları daha da güçlendirdi.