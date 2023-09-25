Serbest, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, özellikle ilk yarıda istedikleri oyunu oynayamadıklarını, topa sahip olamadıklarını dile getirdi.

İkinci yarıda topa sahip olduklarında ise üretkenlik anlamında sıkıntılar yaşadıklarını anlatan Serbest, "Lig başladığından beri oynadığımız beş maçlık dilimde açıkçası ilk kez böyle bir şey oldu. Burada Fenerbahçe'nin iyi oyunculardan kurulu olması, iyi savunma yapması da etken. Ancak bizim daha çok üretken olmamız gerekiyordu. İkinci yarıda her ne kadar topa sahip olsak da maçı hemen hemen pozisyonsuz bitirdik." diye konuştu.

Serbest, artık bu maçın geride kaldığını hatırlatarak, "Önümüzde Adana Demirspor maçı var. Her maç birbirinden daha önemli, daha değerli. Sıkı hazırlanacağız, çalışacağız ve gelişmeye devam edeceğiz. Artık bu maçı burada bırakmalıyız." dedi.

Teknik direktör Ömer Erdoğan'ın kırmızı kart görmesine ilişkin ise Serbest, "Bir anlık refleks. Ömer Hoca da istemezdi. Biliyorsunuz kurallar hemen hemen her yıl değişiyor. Bu kural da yeni çıktı. Topu tutup oyalama kırmızı kartı getiriyor. Sonuçta bir refleks. Çok fazla üzerinde durmanın anlamı yok." ifadelerini kullandı.

AA