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Sürücüler kazayı yaralanmadan atlatırken araçlarda hasar oluştu. Büyükbaş hayvan, kaza yerinde telef oldu. Kaza nedeniyle Çorum-Yozgat kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

Ardından aynı istikamette seyreden O.B'nin kullandığı 60 HF 474 ve E.Y. yönetimindeki 60 HF 474 plakalı otomobiller de vurdu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kahramanmaraş'ta düğünde pasta yerine dondurma kesildi

Kahramanmaraş'ta düğünde pasta yerine dondurma kesildi

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