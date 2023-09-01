Haber: Mert Osman Erman

Çalışmada, Covid nedeniyle hastaneye yatırılan 1,837 kişiden, araştırmacılar iki kan proteini ile pıhtıların bir neden olduğuna işaret ediyor.

Bu tür hastaların yüzde 16'sının en az altı ay boyunca düşünme, konsantre olma veya hatırlama sorunları yaşadığı düşünülüyor.

Uzun Covid, daha hafif enfeksiyonlardan sonra da gelişebilir.

Ancak Oxford ve Leicester üniversitelerinden araştırma ekibi:

Bulgularının yalnızca hastaneye yatırılan hastalar için geçerli olduğunu

Bunların "bulmacanın ilk parçası" olduğunu ancak herhangi bir potansiyel tedaviyi önermeden veya test etmeden önce daha fazla araştırma gerektiğini vurguladılar

Sadece altı ve 12 ay boyunca bilişsel sorunları izlediklerini ve testler ve anketler aracılığıyla yaptıkları için "duyarlılık eksikliği" yaşanabileceğini söylediler.

Çalışmanın yazarlarından Profesör Paul Harrison, post-Covid zihin bulanıklığını anlamanın "bir anahtar adım" olduğunu söyledi.

Ancak uzun Covid'ün çok farklı nedenleri olabilir.

Leicester Üniversitesi solunum tıbbı profesörü Chris Brightling, "Bu, birinin önceki sağlığı, akut olayın kendisi ve sonrasında ne olduğu kombinasyonudur ve fiziksel ve mental sağlık sonuçlarına yol açar" dedi.

Lancashire'dan üniversite öğretim üyesi Dr. Simon Retford, Ekim 2020'de Covid kapmasının ardından iki hafta boyunca koma halinde geçirdi ve ailesine en kötüsünü beklemeleri söylendi.

Şimdi, önceki halinin yüzde 60-70'i kadar iyileşti, ancak hala konsantre olma sorunları ve kısa süreli hafıza kaybı yaşamakta ve düşünce düzenini kaybetmektedir.

"Geçen Mayıs ayında bir kurs lideri rolü üstlendim ve gerçekten başlamakta zorlanan çok yavaş bir bilgisayar gibiydim," diyor.

Dr. Retford, eskiden polis teşkilatında çalışıyordu ama şimdi aynı işi yapamazdı.

"Şimdi aşırıya kaçarsam, çok yorgun hissediyorum" diyor.

Ancak Dr. Retford, tamamen iyileşemese de, pozitif kalmaya kararlıdır.

"Hala buradayım ve binlerce kişi yok" diyor.P-hospitalizasyon Covid-19 çalışması (PHosp-Covid), beyin bulanıklığına fibrinojen ve D-dimer proteininin daha yüksek seviyelerini suçluyor.

Çalışmanın yazarı Dr. Max Taquet, "Hem fibrinojen hem de D-dimer, kan pıhtılaşmasında rol oynar, bu nedenle sonuçlar kan pıhtılarının post-Covid bilişsel sorunların bir nedeni olduğu hipotezini destekliyor" dedi.

"Fibrinojen doğrudan beyin ve kan damarları üzerinde etki ediyor olabilirken, D-dimer genellikle akciğerlerdeki kan pıhtılarını yansıtır ve beyindeki sorunlar oksijen eksikliğinden kaynaklanıyor olabilir."

Yüksek D-dimer seviyelerine sahip olanlar ayrıca:

aşırı yorgunluk ve nefes darlığından şikayetçi oldu

işini sürdürmede zorluk yaşadı

Bir ABD çalışması benzer sonuçlar buldu.