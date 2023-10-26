Ankara

CSO Ada Ankara Ana Salon'da Cumhuriyet Bayramı Özel Konserleri öncesinde, açıklama yapan Şef Cemi'i Can Deliorman, bu konser sezonunun, Cumhuriyeti'n 100. yıl dönümünü kutlayacakları için özel bir öneme sahip olduğunu söyledi.

Şef Deliorman, Cumhuriyeti'n 100. yıl dönümüne özel çok eser ortaya çıktığını, fakat hepsini repertuvara almanın mümkün olmadığını belirtti.

Delirorman, "100. yıl çok önemli bir gurur bizim için. Çok önemli, manevi açıdan büyük bir esin kaynağı. Bir 100 yıllık periyodu anlıyoruz ve şahitlik ediyoruz, düşünüyoruz. Çok özel bir konser hepimiz için. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının yaptığı yarışmanın birincisi İlker Kömürcü'nün söz ve müziğini yazdığı eser programımızda yer alıyor." dedi.

Konserde, aynı yarışmada derece alan diğer eserler ile yeni yazılmış 100. yıl eserlerinin de yer aldığını kaydeden Deliorman, şöyle konuştu:

"Bizi biz yapan, bütünleştiren, farklılıklarımızı ortadan kaldıran, aynı his, aynı gururu paylaşmamızı, aynı duyguyu hissetmemizi sağlayan eserlerdir marşlar. Dünyanın girmiş olduğu kaotik dönemde, dil, din, ayrım yapmadan, insanları bütünleştiren, bu maneviyata sahip marşlarımız... Cumhuriyet'in 100. yılında, bu muhteşem salonda devasa bir koroyla hem 100. Yıl Marşımızı hem de diğer marşlarımızı seslendireceğiz."

Şef Elnara Kerimova yönetimindeki TRT Çoksesli Korosu ve Şef Burak Onur Erdem yönetimindeki Devlet Çoksesli Korosu'na, iki günde toplam 1500 kişilik koronun dahil olacağını aktaran Deliorman, "100. yılın coşkusuna, onuruna, gururuna yakışır bir konser hazırladık. Heyecanla bekliyoruz." dedi.

Şef Cemi'i Can Deliorman, en önemli özelliği akılda kalması olan marşların kalıcılığına halkın karar vereceğini sözlerine ekledi.

"Halkımızın yıllardır söylediği marşları söyleyeceğiz"

CSO Müdürü flüt sanatçısı Sibel Ayhan Bayer de Cumhuriyetin 100. yıl dönümüne tanıklık etmenin büyük bir onur olduğunu, bu coşkuyu, yaptıkları müziklerle, konserlerle seyirciyle paylaştıklarını dile getirdi.

Bayer, yarın ve 27 Ekim'deki konserlerde farklı şehirlerden koroların kendilerine katılacağını, iki gün boyunca 1500 kişinin sahnede olacağını belirterek, "Türkiye'nin pek çok yerinden misafir korolarımız var. Bizlerle beraber, 100. yıl coşkusunu yaşatacak marşları, seyircilerimizle birlikte söyleyecekler. Halkımızın yıllardır söylediği, milli değerlerimizi yansıtan, ülkemizi, birlikteliğimizi yansıtan marşları söyleyeceğiz." diye konuştu.

CSO Müdürü Sibel Ayhan Bayer, Cumhuriyeti'n 100. yıl dönümünü simgeleyecek bir marşın bestelenmesi gerektiğini birçok mecrada dile getirdiklerini, Cumhurbaşkanlığı himayesinde bu amaçla düzenlenen yarışmanın her aşamasında kurum olarak yer aldıklarını anlattı.

Bu yarışmaya birçok başvuru olduğunu, eserlerin ayrı ayrı değerlendirildiğini kaydeden Bayer, "Sözler ayrı değerlendirildi. Sonra söz bestelendi ve biz orkestrasyonlarını yaptırdık. Marşın değeri hakla beraber söylemekle çıkar. 10. Yıl Marşımızı tek bir ağızdan söylüyoruz. Birinci olan 100. Yıl Marşımız konser programımızda olacak. Önümüzdeki yıllarda halkımızın nasıl söylediğini göreceğiz." dedi.

Bayer, Cumhuriyet'in 75. yılını tüm bir yıla yayılarak coşkuyla kutladıklarını, 100. yılın da bu hafta bitmeyeceğini aktardı.

"Hangi marşın akılda kalacağını 150. yılda göreceğiz"

Devlet Çoksesli Korosu Şefi Burak Onur Erdem, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünü kutlarken farklı şehirlerden korolarla bir araya gelmek istediklerini, "Bu bayram hepimizin" diyerek, Türkiye'de 9 şehirden 26 koronun kendilerine katıldığını söyledi.

Şef Erdem, yarın ve 27 Ekim Cuma günü, 1500 koristin sahnede olacağını belirterek, "Koroların içinde çocuk, gençlik, kadın koroları var. 7'den 70'e herkes Cumhuriyeti temsil ediyor. 10. Yıl Marşı'ndan 100. yıla tüm marşlarımızı söylüyoruz." dedi.

100. yıla özel birçok marş yazıldığını ve yazılmaya devam edeceğini anlatan Erdem, birbirinden değerli bu marşların hepsinin arkasında emek ve güzel bir niyet olduğunu ifade etti.

Şef Burak Onur Erdem, sözlerini şöyle tamamladı:

"Cumhurbaşkanlığımızın yarışmasında birinci olan İlker Kömürcü'nün marşı bizim için çok özel. Söylenebilirlik açısından oldukça rahat. İnsan sesi için uygun ve kitlelerin aklında kalacak bir ezgisel yapıya sahip. Ben halkımızın da çok beğeneceğini düşünüyorum. Hangi 100. yıl marşının akılda kalacağını 150. yılda göreceğiz. Cemal Reşit Rey'in 10. Yıl Marşı'nı hala seslendiriyorsak bu, marşın, hem ezgisinin hem ritminin sözlerine bağlıdır. 10. Yıl Marşı'nın sözlerinin bir dizesini Atatürk kendisi yazmıştır, 'Demir ağlarla ördük ana yurdu dört baştan' sözünü Atatürk kendisi eklemiştir, sözler önüne geldikten sonra. 100. yıl marşları da 100. yıl ruhunu yansıtıyor olacak."