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"Aliağa Belediye Başkan adayı Serkan Acar, Çeşme Belediye Başkan adayı Esat Tanık, Dikili Belediye Başkan adayı Sema Akıncı, Foça Belediye Başkan adayı Taner Acar ve Tire Belediye Başkan adayı Arif Demirkan."

MHP'den 5 ilçede aday gösterilenler şöyle:

AK Parti'den aday gösterilen 25 ilçe belediye başkan adayı şu şekilde:

MHP'de 55 belediye başkan adayı daha açıklandı

MHP'de 55 belediye başkan adayı daha açıklandı

AK Parti, Aliağa, Çeşme, Dikili, Foça ve Tire ilçelerinde MHP adayını destekleyecek.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Halkapınar Spor Salonu'nda düzenlenen aday tanıtım töreninde AK Parti'den 25, MHP'den 5 olmak üzere Cumhur İttifakı 'nın İzmir'deki 30 ilçe belediye başkan adayını açıkladı.

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