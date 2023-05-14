Ankara

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oyunu kullandı.

Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ile oy kullanacağı Çukurambar Mahallesi'ndeki Arjantin İlkokulu'na geldi.

Kılıçdaroğlu ile eşi Selvi Kılıçdaroğlu, 4221 numaralı sandıkta oylarını kullandı.

Oy kullandıktan sonra evine geçen Kılıçdaroğlu, buradaki gazetecilerin sorusu üzerine "Demokrasiyi özledik, gereğini yaptık." dedi.

Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Oğan Ankara'da oyunu kullandı

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için eşi Gökçen, çocukları Göktürk ve Zeynep ile Çankaya ilçesindeki Kocatepe Mimar Kemal Anadolu Lisesi'ne gelen Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, 1276 numaralı sandıkta oy kullandı.

Bir süre vatandaşlarla sohbet eden ve aile fotoğrafı çektiren Oğan çifti, daha sonra okuldan ayrıldı.

TBMM Başkanı Şentop Üsküdar'da oyunu kullandı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Üsküdar Küçük Çamlıca Mahallesi'ndeki Şadıman - Polat Çebi İlkokulu'nda oyunu kullandı.

Şentop, oyunu kullanacağı 3295 nolu sandığın bulunduğu sınıfın önünde sırada beklerken vatandaşlarla sohbet etti.

Oy kullanacağı sınıfa giren Şentop sandıkta görevli başkan ve müşahitlerle selamlaştı. Şentop'a ayrıca eşi Sabriye Şentop, kızları Saliha Gülru Şentop ve Seniha Begüm Şentop eşlik etti.

Milli Savunma Bakanı Akar oyunu mezunu olduğu okulda kullandı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, oyunu 54 sene önce mezun olduğu Kayseri Lisesinde kullandı.

AK Parti'den Kayseri milletvekili adayı gösterilen Akar, oyunu kullanmak için mezunu olduğu "Taş Mektep" olarak bilinen Kayseri Lisesine geldi.

Oyunu 1097 numaralı sandıkta kullanan Akar, çıkışta gazetecilere sorularını yanıtladı.

Anneler Günü'nü kutlayan Akar, önemli bir seçime gelindiğini belirterek, "Bu seçimin ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Vatandaşlarımızın ferasetine güveniyoruz" diye konuştu.

Ticaret Bakanı Muş Samsun'da oy kullandı

Samsun'dan AK Parti milletvekili adayı olan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Liman Mahallesi'ndeki Ticaret ve Sanayi Odası Ortaokuluna geldi. Burada vatandaşlarla sohbet eden Muş, 1039 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Seçime katılımın yüksek olduğuna işaret eden Muş, "Vatandaşımızın ilgisi çok olumlu. Bu, Türkiye'nin demokratik olarak aslında hangi seviyeye geldiğinin en önemli göstergesi." ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Özer Ordu'da oy kullandı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Tüm sonuçların ülkemize, milletimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum." dedi.

Ordu'dan AK Parti milletvekili adayı olan Özer, Altınordu ilçesine bağlı Şahincili Mahallesi'ndeki Vakıfbank Ortaokulu'na geldi. Burada bir süre vatandaşlarla sohbet eden Özer, daha sonra, "1396" numaralı sandıkta oyunu kullandı.

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş oyunu İstanbul'da kullandı

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, oyunu Bahçelievler'de kullandı.

Bahçelievler Kudret Saraçoğlu İmam Hatip Ortaokulu'na gelen Kurtulmuş, oyunu kullanacağı 3041 numaralı sandıkta görevli başkan ve müşahitlerle selamlaştı.

Görevlilere kimliğini ibraz eden Kurtulmuş, kabine geçip oyunu kullandıktan sonra "Hayırlı olsun." diyerek zarfı sandığa attı.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener oyunu kullandı

Üsküdar Beylerbeyi'ndeki Hacı Sabancı Anadolu Lisesi'nde, 2127 numaralı sandıkta oyunu kullanan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de çıkışta basın mensuplarına açıklama yaptı.

Ailesiyle vatandaşlık görevini yerine getirdiklerini belirten Akşener, seçimin millet ve ülke için hayırlara vesile olmasını diledi. Akşener, seçimi Ankara'da takip edeceğini anlattı.

AA